美法院判处杀害中国女留学生的凶手25年监禁

美国亚利桑那州马里科帕县高等法院１５日以二级谋杀罪判处两年多前枪杀中国女留学生江玥的白人女性霍利·戴维斯２５年监禁。

戴维斯被判处二级谋杀罪的最高刑期２５年，且不得提前假释。戴维斯当庭认罪，哭泣道歉。

２０１６年１月１６日，在亚利桑那州立大学就读的二年级学生江玥驾车在坦佩市一个路口等红灯时被后车追尾。肇事女司机、时年３２岁的戴维斯从车窗向江玥连开数枪后逃逸，１９岁的江玥被送往医院后不治身亡。警方当时表示，戴维斯将受到一级谋杀指控。

然而，今年２月美国检察官与被告戴维斯达成二级谋杀罪认罪协议，江玥家人对此表示反对，希望以一级谋杀罪起诉戴维斯，使凶手受到无期徒刑乃至死刑的惩罚。

江玥的表姐徐翔当日代表家属出庭，要求法官给予公正判决。一身黑衣的徐翔抱着江玥大幅遗照走入法庭，几度悲伤落泪。

江玥的父亲江勇没有出席庭审。他在法院宣判后发表书面声明感谢各方关注，表示“家属认为判决不公”，“对亚利桑那州的司法表示无奈和遗憾”，“家属保留将案件审判情况向美联邦政府相关部门申诉的权利”。

众多华侨华人纷纷到庭支持江玥家人。亚利桑那州华人华侨联合总会理事长杨文田对新华社记者表示，江玥案发生两年多来，当地华侨华人一直关注案情进展，尽力提供帮助。

中国驻洛杉矶总领馆在案件宣判后表示，一直高度关注江玥被害案及后续审理，并为其家人提供了必要领事协助。总领馆人士指出，司法应确保罪犯得到应有惩处，正义得到伸张，避免类似悲剧重演。（新华社记者高山 李悦）

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