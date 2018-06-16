“离间”意法后　移民难题困扰德国政坛

就民间难民救援船“阿奎里厄斯”号的去留，意大利与马耳他陷入口水战，随后与法国闹得不愉快。意大利政府14日证实，意大利总理和法国总统通话，承诺共同应对非法移民难题、联手在国际框架下向需要帮助的人提供必要援助。

移民政策同样困扰德国总理安格拉·默克尔。她所在的基督教民主联盟的姊妹党基督教社会联盟准备就移民政策改革方案与默克尔摊牌。

【提条件】

默克尔领导的联盟党（基民盟/基社盟），与德国社会民主党联合组阁。新一届政府中，基社盟主席霍斯特·泽霍费尔任内政部长。泽霍费尔一直反对默克尔的移民政策，主张限制入德移民和难民人数，尤其是来自土耳其和其他中东北非国家的穆斯林移民，认为他们难以融入德国社会。

泽霍费尔要求默克尔同意由基社盟所提移民政策改革方案，即德国不再接纳已经在其他欧洲联盟成员国注册寻求避难的人，如若不然，他将不支持由默克尔推动的欧洲范围移民政策改革。

路透社13日报道，一旦默克尔同意基社盟上述要求，将与德国政府2015年起施行的开放性移民政策背道而驰。近些年，这项政策拉低了默克尔所领导执政联盟的民意支持率，把反移民的极右翼民粹主义政党德国选择党首次送入议会。

【或妥协】

德新社14日报道，默克尔所在的基民盟可能会与基社盟达成妥协，暗示可以授权警察拒绝已在其他欧盟成员国注册寻求避难的人入境。

默克尔13日与比利时首相会面后告诉媒体记者，欧盟需要对移民采取统一政策，“对我而言非常重要的是，德国不要单独行动，我们所做的任何事情都有秩序、事先经讨论、与他方达成协议，这样我们才能有统一的欧洲办法”。

外界推测，欧盟峰会本月底召开期间，移民政策将成为话题之一。法国政府发言人邦雅曼·格里沃说，法国、德国将作出“有雄心的提议”。

默克尔说：“我认为，如何应对移民难题，是对欧盟统一性的试金石，每一个国家的利益都应该予以考虑。”

【现好转】

移民潮是欧盟国家所共同面对的难题。近年来，大量非洲和中东地区民众为躲避战乱或贫困涌向欧洲，偷渡潮、难民潮规模空前，或从北非横渡地中海进入意大利，或从土耳其渡海取道希腊前往欧洲内陆。意大利政府近期换届，继而对难民救援船采取强硬态度，欧盟内部随即频现不和谐声音。

民间难民救援船“阿奎里厄斯”号9日晚从“蛇头”船只上解救229人。这艘船还接纳了400名先前由意大利海军、海岸巡逻队和私人货船搭救的人。救援船10日晚滞留海上，原因是没有从意大利或马耳他获得入港许可。这两个国家曾因该由哪方接纳难民救援船陷入口水仗。

西班牙政府11日宣布愿意接纳这艘船后，意大利和法国又闹别扭，原因是法国总统批评意大利政府“玩世不恭、不负责任”。意方随即要求法方道歉，威胁取消意大利总理朱塞佩·孔特的访法行程。

孔特和法国总统埃马纽埃尔·马克龙13日晚通电话，确认两人15日举行午餐会。

意大利政府14日在一份声明中说，马克龙告诉孔特，他“无意冒犯意大利和意大利人”。两国领导人承诺共同应对非法移民难题、联手在国际框架下向需要帮助的人提供必要援助。（杜鹃）（新华社专特稿）

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