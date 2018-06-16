美俄再次上演制裁大戏

据俄罗斯卫星通讯社6月12日报道，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，美国扩大对俄个人和法人制裁后，莫斯科毫无疑问将考虑并采取回应措施。此前，美国财政部长史蒂文·姆努钦表示，3名俄罗斯公民和5家俄罗斯IT公司被纳入制裁名单，因其对美国的安全造成了威胁。

态度反复 难以捉摸

就在8日，美国总统唐纳德·特朗普表示，七国集团应重新接纳俄罗斯。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京10日也说，只要美方愿意，他愿意尽快会晤特朗普。俄媒称，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫9日证实，普京和特朗普最近一次通话时讨论了把两人会晤地点设在奥地利首都维也纳的可能性。

如今，美俄掀起新一轮互相制裁风波。

据美国有线电视新闻网报道，美国此次对俄制裁是在指控这5家公司和3名俄罗斯人利用网络活动向俄情报部门提供物质和技术支持。

面对美国制裁，俄罗斯毫不退让。俄罗斯卫星通讯社称，里亚布科夫表示：“我们将采取回应措施，挑选出那些奉行侵略性反俄方针并执着于妨碍双边关系正常化的对象”。

据塔斯社报道，俄罗斯总统普京日前签署反制裁法案，该法案已获得联邦委员会通过。在受到美国“不友好对待”以及其他国家对俄罗斯实行政治和经济制裁后，法案将捍卫俄罗斯的主权。

内政掣肘 交好困难

“特朗普本人很愿意与俄修复关系，但美俄关系目前已陷入美国国内政治的博弈当中。谈到美俄关系，美国国内左右两派及社会不同阶层就会出现完全相反的声音。这些是特朗普个人无法左右的。”外交学院教授高飞在接受本报采访时分析。

2017年7月25日，美国国会通过《2017年抵御伊朗不稳定行动法案》。在“通俄门”持续发酵的大背景下，两党的国会参议员们在其中增加了许多对俄制裁条款。高飞指出，这个法案出台后，对俄制裁的主导权已经转移到了国会。

据俄罗斯卫星通讯社报道，里亚布科夫表示，如果此前美国将实施对俄制裁与克里米亚和乌克兰东南部局势发展问题及俄干预2016年美国大选的指责联系在一起，那么现在他们找到了又一个实施制裁的借口。这表明，美国政府为遏制俄罗斯不顾一切。

复旦大学国际问题研究院教授沈丁立在接受本报采访时分析，美国总统欢迎俄罗斯返回七国集团与美国财政部制裁俄罗斯并不矛盾。如若俄罗斯真的对美国安全造成威胁，美国对俄罗斯的制裁就是理所当然。

关系修复 尚需时日

“短期内，两国要改善关系不容乐观。”高飞认为，在美国国内政治矛盾已经进一步反映到对俄关系的情况下，美俄关系难以取得实质性进展。

有分析称，对俄制裁新法，是“通俄门”氛围下美俄关系被美国高度内政治化的又一集中体现。目前美国对俄决策显然已经闯入了更多制衡特朗普的因素，甚至可以说“国会政体”已经开始悄然复活。

另外，美国长期保有的冷战思维和零和博弈的概念也使矛盾难以化解。“美国既希望成为世界的‘领导’，又不知如何建立一个公正合理的世界秩序。”高飞指出，美国至今无法正视周边国家的发展，“遏制”俄罗斯的说法不是空穴来风。

“而俄罗斯迟迟没有找到一条适合自身经济发展的路径。俄罗斯面临经济和政治上的压力，经济结构调整多年非但没有明显起色，还不断受到外来因素的干扰。”高飞说，作为一个大国，俄罗斯必然会为维护自身尊严而采取反制裁措施。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)