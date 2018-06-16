土为何在伊北部采取军事行动

土耳其总统埃尔多安11日宣布，土军队已在伊拉克北部甘迪勒和辛贾尔地区发起军事行动，打击库尔德工人党武装力量。这是继2016年8月和去年1月对叙利亚北部发动“幼发拉底盾牌”以及“橄榄枝”行动后，土再次启动越境打击行动。

今年3月以来，土耳其军队对伊拉克境内的库工党目标多次实施空袭和地面行动，以回击其对土境内发动的频繁袭扰。

土耳其本次行动的战略目标是沿土伊边界一线清除库尔德武装，切断库工党武装力量在叙利亚与伊拉克两地之间的联系通道，遏制其进一步坐大，斩断所谓“恐怖主义走廊”。

土耳其在刚刚结束对叙利亚阿夫林地区的“橄榄枝”行动后，马不停蹄再次发起伊北军事行动，其实是酝酿多时，有多重考量。

从内部看，在伊北部采取军事行动是打击库工党武装策略转型的需要。库工党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。遏制并铲除库尔德分离主义势力，是土耳其国家核心利益和长期战略目标，这一目标主导着土耳其的内外政策方向。

2015年下半年以来，土耳其国内恐袭频发，政府实施高压政策，严厉打击包括库工党和“伊斯兰国”在内的恐怖组织，但效果不彰。由此土政府在打击库工党武装行动策略方面寻求转型。副总理贝基尔·博兹达说，土耳其已调整其反恐政策，正在从防御转为进攻。

智库土耳其政治经济社会研究基金会总协调人、专栏作家布尔汉丁·杜兰认为，最新的军事行动是土耳其新型国家安全战略的一部分。他说，两年来土耳其全面实施“预防式安全”策略，试图从境外彻底根除恐怖主义根源，这一点在“幼发拉底盾牌”行动、今年1月“橄榄枝”行动及本次行动中均有体现。

从时机上看，在伊北部采取军事行动是意在为大选加分。土耳其定于6月24日举行总统和议会选举，此次选举是土耳其去年完成修宪后的首次大选，将对土耳其政局走向产生深远影响，土耳其政体将在选后从议会制转变为总统制。执政党正义与发展党希望此次军事行动能够提升支持率，巩固总统埃尔多安地位，为后者赢得连任创造有利氛围。

从外部看，在打击库工党武装、反对库尔德分裂势力问题上，伊拉克、伊朗与土耳其存在共同战略利益，这一军事行动有助于加强地区协调和情报合作。

土耳其外长恰武什奥卢说，土耳其正在与美国、伊拉克中央政府、伊拉克库尔德自治区政府加强协调合作，他表示这一行动已经获得伊拉克政府的同意，伊朗也对此表示支持。

与此同时，土耳其将在7月再次举行土美工作组磋商，其间将进一步探讨这一问题。国防部长贾尼克利说，此次行动与土耳其以往行动不同，土军首次在伊拉克北部建立了军事基地。他强调，土军将一直留在伊拉克北部，直到恐怖分子被全部消灭。据当地媒体报道，土方已在伊拉克北部建立了11个军事基地。

（据新华社电）

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