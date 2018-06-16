叙利亚礼俗（礼仪漫谈）

叙利亚女子正在参加时装秀表演。

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称 呼

叙利亚人的名字构成是本名-父名-姓氏，不过现代叙利亚人常常把父名省略，只保留本名和姓氏。一般来说，正式的礼貌称呼，应该是名字加姓氏，简称可只称姓氏，熟人或亲朋好友之间，常以名字相称。

礼仪场合，对叙利亚人以先生、女士、小姐相称，或加上其姓氏。称呼当地妇女时，名字前面加上阿拉伯语“西蒂”，意为“某某夫人”或“某某太太”。在成年男子名字前面加“艾布”，表示“某某之父”。

礼 节

社交场合以及平时人们相见，最常见的礼节是先问候再握手。同性亲朋好友，在久别重逢或离别时，会热情拥抱并亲吻对方腮部，男人习惯先吻左边、再吻右边，而女子则相反，先右后左。男、女之间，只握手，不拥吻。

拜访叙利亚人，须预先约好。客人到达，主人习惯端上苦咖啡招待，咖啡一般不倒满，其量仅占杯子的1/3左右。

叙利亚人在家中请客，一般只有男性出面招待。他们待客热情，好友之间感情真挚、亲密无间，同行时喜欢肩并肩、手拉手。

他们的送礼习惯是，不可用酒或女人照片作为礼物。男客人送礼，只送男主人，不送女主人以及已婚女子。说话时如将手插在裤兜里，或双臂相抱，则被视为是辱人之举，非常失礼。

服 饰

叙利亚处于阿拉伯世界与欧洲的十字路口，其服饰以阿拉伯袍式服装为主，而西式服装则在年轻人中间流行。人们喜欢穿白色、黑色等阿拉伯式大袍，扎腰带，头上披戴白色或红白相间的花格头巾，并以黑色或棕色头箍缠头或头戴白帽。

女式袍装颜色多种多样。穿彩色袍装者多为年轻女性，其头饰以金银、花朵为主；老年妇女穿着保守，多穿黑长袍，戴黑头巾，且戴面纱。“

饮 食

叙利亚人的主食以面饼和米饭为主。在首都大马士革街头，到处都有烤羊肉小铺。他们待客的最珍贵菜品是烤全羊，将羊肚子内塞满大米、葡萄干、杏仁、松子等干果和调料，放在火上慢烤，至羊肉焦黄、流油，便分割成块，与面饼一起吃，或用薄饼包起来食用。其他名菜还有羊肉卡巴（Kebabs）、鸡肉丸（Shish）、炭烤牛等，配香料和柠檬汁吃，颇为独特。

叙利亚的手抓饭，是先将大米焖熟，然后撒上松仁、浇上奶酪酱。他们吃饭时，只用右手抓食，不能用左手。就餐、喝汤，忌讳发出声响。

叙利亚人的口味偏甜，几乎每餐必备甜食。常喝红茶，喜加糖。喝咖啡则加豆蔻，味略苦，但清香。

虽然穆斯林不喝酒，但叙利亚不像其他阿拉伯国家那样禁酒，商店、饭店各种酒类均有出售，请客时备酒也很常见。宴请结束，主人送客人至门外，并给客人捧上糖果，以期让其留下甜美回忆。

婚 俗

在首都大马士革，流行沐浴相亲的习俗。姑娘被看中，男方的母亲便邀姑娘与其母，一同在公共浴室洗浴、聊天、进餐。若双方父母都满意，便会征求姑娘的意见，若姑娘连说三声“我愿意”，就算订婚了。

男方家庭要准备新房、贵重彩礼、金银首饰等。即使目前处于战争状态，叙利亚人对婚礼仍然很重视，有的新人依然穿白婚纱、大礼服。婚礼由男方家庭举办，婚宴加歌舞，盛大而隆重。

禁 忌

叙利亚人喜爱绿色，视绿色为吉祥色。忌讳黄色，认为黄色代表死亡，令人悲伤。

穆斯林禁食猪肉，禁用与猪有关的制品。“斋月”白天不得进食，工作时间亦相应缩短，即使遇有外交宴请，也必须在日落之后才能举行。

（作者为外交部礼宾司原参赞）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)