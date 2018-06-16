我要改变更多人的生活 

来自南非的互联网创业者贝森（Basson）向记者介绍自己的网站。摄影王磊

《世界互联网发展报告2017》显示，中国网民规模达7.51亿，居全球第一。英国《金融时报》网站也刊文指出，中国数字产业的规模和变化速度令人头晕目眩。中国互联网行业取得的迅猛发展，也成为其他国家学习和模仿的典范。

来自南非的互联网创业者贝森（Basson）即将前往中国参加由阿里巴巴组织的全球创新培训，在那里与来自十几个非洲国家，超过三十位的企业家将齐聚杭州阿里巴巴，交流分享涵盖电商，新零售，物流，支付，公益等多个领域的宝贵经验。

年轻企业家 怀揣大梦想

作为南非第一家中小商户电商平台的创始人，贝森今年只有23岁，他的电商网站Hoorah目前已经得到两位投资者的青睐，并且以迅猛的速度发展。

Hoorah创建于2017年8月，网站搭建的初衷是帮助当地的商家、手工艺者在线售卖商品。“EmpowerEntrepreneurs”是网站的标语，也是创始人贝森的初心。

贝森本身也像是一位乐衷做生意的企业家。帮父亲卖汽车，以高价卖出自己在拍卖会上淘到的乐器，线上出售自己编写的程序代码，他甚至还买了一台3D打印机，制作并出售在南非非常热门的小玩具指尖陀螺。

丰富的“经商经验”，南非相关领域的空白，贝森在心中种下了一颗种子。2013年从学校毕业后，贝森花了三年时间到28个国家旅游，丰富的阅历开阔了他的眼界，增长的他的见识。2017年，在攻读工程（Industrial Engineer）专业时，自学完计算机编程的贝森决定搭建一个可以供人们自由出售商品的平台，这颗种子终于破土发芽了。

贝森仅用了两个月时间就完成了网站基础架构的搭建，可以完成订单、支付等基础流程。2017年10月网站上线时只有7家商户，但Hoorah充分发挥其“小、快、灵”的特点，上线几天内就完成了第一笔订单。

贯彻理念 改变命运

贝森作为公司总经理，同时也是公司的营销人员、后勤保障人员，整个公司除了他之外还有一名副经理。极简的公司结构，也有助于他贯彻自己的理念-帮助人们改变自己的生活。

在发展网站的原始用户时，贝森发现了一位叫Velile的中年妇女，以制作毛毯谋生，但每周只能卖出5条毛毯，勉强糊口。而且由于没有固定的商铺，她需要冒着被警察驱赶、被小偷威胁的风险在路边摆摊。

贝森耐心的向她介绍自己的公司，并帮助她用公司免费提供的先进设备拍摄产品照片，通过平台帮助她宣传商品。这也彻底改变了她的命运，现在Velile每周能卖出超过50条毛毯，她只需要在家里专心生产，自然就有顾客“上门”。

志存高远 逐梦依然

现在，整个公司已经进入良性循环状态，每个月都有营利。但贝森并没有把钱放到自己的腰包，而是将赚到的钱再投入到公司中，扩大公司规模，提升用户体验。贝森说，这个网站只是他宏伟计划的10%，他还有更加长远的目标想去完成。为了实现自己的梦想，他需要不断地学习，向先驱者取经。

阿里巴巴全球创新培训的出现给了他极大地帮助，他第一时间递交了申请。得到去中国培训的机会让贝森十分兴奋，因为他有许多问题要想这家在中国乃至世界取得巨大成功的企业请教。“Jack Ma估计会被我问的不耐烦。”贝森打趣道。

在本次的培训中，贝森不仅可以去无锡和菜鸟仓库以及盒马鲜生等地亲身体验中国的电商发展，还有阿里巴巴的高管和各领域专家进行现场授课。

这已经是阿里巴巴第三次举办培训班，在2017年11月和2018年3月，阿里巴巴分别邀请了非洲和东南亚的青年创业者来华参与培训。

除了现场培训，阿里巴巴还将每年对这些企业家进行多次追踪，关注其发展过程中遇到的问题，并给予资源帮助；每年邀请毕业学员参加阿里巴巴及国际组织的活动，交流、分享、讨论面向未来的商业计划和互助计划；提供创业基金，满足要求且通过培训的非洲青年企业家可申请；通过和非洲的院校、培训机构合作，为教授、讲师提供数字经济相关课程的培训，进而培训更多的非洲学生；提供在线学习平台，与学员和当地机构合作，让培训在非洲更加普惠。

此次到杭州，贝森还将去看望自己在浙江大学读书的妹妹。他说，“互联网让世界变得越来越小，而非洲拥有巨大的市场。我的网站在非洲是第一家，我有信心把它打造成非洲的阿里巴巴。我希望能让更多的非洲商品走向世界，改变更多人的生活。”

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)