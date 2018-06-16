“带不走”的中文教师队伍（海外纪闻）

在莫桑比克马普托，莫桑比克第一位本土汉语教师赛尔在蒙德拉内大学为汉语专业学生们授课。

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在阿富汗首都喀布尔伊本西纳大学，汉语系教师法尔扎娜·哈希展示她获得的荣誉证书。

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启动“乌干达当地教师孵化项目”

“请问，您是我们学院的老师吗？”

“是，我是语言学院的老师。”

“您贵姓？”

“我姓张。”

“我们认识一下，这是我的名片。”

在乌干达麦克雷雷大学教学点鲁扬子中学，学员们正在讲台上模拟角色朗读课文。

今年3月起，来自乌干达全国各地中学的35名青年教师来到鲁杨子中学，进行为期9个月的封闭式集中培训。到年底培训结束后，他们就可以回各自学校做中文教师了。这一采用全新教学模式的“乌干达当地教师孵化项目”，未来将给乌干达留下一支“带不走”的中文教师队伍。

23岁的学员希尔达是首都坎帕拉以北40公里恩杰杰高中的英语老师。“当学校公布中文培训教师选拔的通知时，我毫不犹豫地报了名。”希尔达说：“学好中文可以让我在工作中更有竞争力。”

学员贾斯特斯来自坎帕拉以东400多公里的卡巴莱三一中学，是一名斯瓦希里语教师。“中文难学的是汉字书写、声调以及量词的使用。在掌握一些规律后，我发现中文变得越来越有意思了。”

课余时间，这些未来的中文教师喜欢上了打乒乓球。最初班上只有一名学员会打乒乓球，发展到现在有二十几名学员会打乒乓球了。

学员阿兰在了解乒乓球比赛规则和练习打球后，觉得乒乓精神和中国人永不言败的精神很像。“中国人对未来抱有信心和希望，不到最后一刻，绝不骄傲自满、掉以轻心，也不轻言放弃。”

来自浙江师范大学的钱明敏是中文培训班的一名教师，主要教授中文语法和词汇。

她介绍说，授课第一个月时，上下午都安排了课程，后来发现这种“填鸭式”授课方式许多学员消化不了。“为此，我们经过和国内中文教学专家讨论，决定采用‘知识内化’教学模式，将下午3点半后的教学调整为课后辅导，指导学员作业和回答他们感兴趣的问题。”

“乌干达当地教师孵化项目”最初由乌干达教育部提出申请，中国汉办和乌干达教育部合作设立，旨在创新本土中文教师培训方式，分3期进行。每期分四阶段授课和考核，第一、二阶段安排了中文综合、听力、口语、书写课程以及中华历史文化和国情知识的介绍，第三阶段后增加中文专业知识、教学技能、教学法等内容，最终让学员通过中文水平4级考试。3期培训结束后，受训总人数预计达到100人。

授人以鱼，不如授人以渔

麦大孔子学院中方院长洪永红介绍说，每年汉办派往麦大孔子学院20名左右中文教师，加上当地一名本土中文教师，仅靠这20多名教师，在乌全国开展中文教学远远不够。

目前，培养本土中文教师是孔子学院的重要任务之一，如此成规模集中封闭式培训本土中文教师的麦大孔子学院，是第一个进行海外试点的孔子学院。

授人以鱼，不如授人以渔。洪永红说：“这种项目孵化型培训创新模式，加大了对本土中文教师的培养力度，可有效弥补中文教师缺乏的短板，亦可带出一支永远扎根当地的师资队伍。”

洪永红表示，在本土教师培养孵化行动中，孔子学院通过强化教学管理和教学实践，提高当地教师的中文语言和教学能力，争取把他们培养成稳定的中文师资力量，从而帮助更多乌干达人学习中国语言、体验中国文化。

“学员们非常珍惜这来之不易的学习机会，学习非常刻苦，许多人早晨6点起床后就开始自习，晚上10点下课后仍然在教室坚持学习。”钱明敏说。

麦大孔子学院乌方院长奥斯瓦尔德·恩多莱里尔表示，麦大孔子学院已与乌干达国家课程发展中心建立伙伴关系，在乌干达中学推广中文教学。“‘乌干达当地教师孵化项目’完成后，将在100所学校开设中文课程。”

“这里的每一名本土教师都是中文在乌干达传播的‘星星之火’，是中文教育在乌干达发展的最坚固的基石。”乌干达国家课程开发中心主任格蕾丝·巴谷玛说。

（据新华社坎帕拉电 记者张改萍）

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