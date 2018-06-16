人民网>>国际

外交部发言人、商务部新闻发言人分别就美方公布对华贸易措施答记者问和发表谈话

中方坚决捍卫国家利益和人民利益

2018年06月16日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月15日电  （记者王海林）外交部发言人陆慷15日就美方公布对华贸易措施回答记者提问。

　　有记者问：北京时间6月15日晚，美国贸易代表办公室公布对中国输美产品加征关税清单。中方对此有何评论？

　　陆慷说，我必须强调，中美双方曾就经贸问题开展多轮磋商，力图解决分歧，实现双赢。令我们深感遗憾的是，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战。此举既损害双边利益，又破坏世界贸易秩序，中方对此坚决反对。

　　他说，中方并不想打贸易战，但面对美方损人不利己的短视行为，中方不得不予以强有力回击，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。我们将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

　　陆慷指出，当今时代，发起贸易战不符合全球利益。我们呼吁各国采取共同行动，坚决制止这种过时和倒退的行为，坚定捍卫人类共同利益。

　　本报北京6月15日电  （记者王珂）针对美方15日公布的对华贸易措施，商务部新闻发言人当日表示，中美双方曾就经贸问题开展多轮磋商，力图解决分歧，实现双赢。令我们深感遗憾的是，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战。此举既损害双边利益，也破坏世界贸易秩序，对此中方坚决反对。

　　发言人说，中方并不想打贸易战，但面对美方损人不利己的短视行为，中方不得不予以强有力回击，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。我们将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

　　发言人指出，当今时代，发起贸易战不符合全球利益，我们呼吁各国采取共同行动，坚决制止这种过时和倒退的行为，坚定捍卫人类共同利益。


　　《 人民日报 》（ 2018年06月16日 03 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved