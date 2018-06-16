电影筑梦，拉紧人文纽带

青青琴岛，灵山湾畔。6月的东方影都，星光灿烂。

6月13日，首届上合组织国家电影节在青岛西海岸新区拉开帷幕。来自12个国家的23部参赛影片和55部参展影片将与观众见面。这些影片从不同角度展现了上合组织国家电影的魅力和文化传统。上合组织秘书长阿利莫夫发来贺信表示，此次电影节是展示“上海精神”的良好机会，将为上合组织国家人文交流合作贡献力量，将合作推进到更新水平。

构建文化交流和展示的平台

“本次电影节是根据习近平主席去年在上合组织阿斯塔纳峰会上提出的‘拉紧人文纽带’的建议而举办的，得到了上合组织国家的积极响应。”山东省新闻出版广电局局长司安民说。

首届上合组织国家电影节为上合组织国家之间的交流与合作提供了全新的平台。电影节设立了“聚焦国家”单元，以“多样文明，同样精彩”为原则，按国别举办了12场“聚焦国家”活动，集中展现不同国家的电影文化。

“这次电影节之前，许多上合组织国家对彼此的电影发展状况并不了解，电影节让我们获得了相互交流、增进了解的机会。”白俄罗斯国家电影制片厂厂长卡拉切夫斯基说，“在这里，我们也可以向其他国家展示白俄罗斯的电影，同时从别的国家购买优秀电影，并学习他们的优秀电影制作和发展经验。”

中国国家电影局副局长李国奇表示，上合组织国家之间的电影交流要落在实处，要从积极推动合作拍摄电影、加强影片交流、加强电影人才合作和推动电影交流逐步机制化等方面入手。

据了解，中国已同包括部分上合组织国家在内的20多个国家和地区签署了合作拍摄电影协议。各国电影代表纷纷表示，合作拍摄电影对于讲述国家间友好故事，促进相互了解、民心相通具有积极作用，同时也有利于丰富电影创作，扩大电影作品的影响力。如中印合拍影片《功夫瑜伽》就大获成功，中哈合拍影片《音乐家》已制作完成，中俄合拍影片《龙牌之谜：中国游记》也即将上映。

“习近平主席指出，要拉紧人文交流合作的共同纽带。我们希望，以首届上合组织国家电影节为起点，进一步探讨创新电影交流合作的方式途径，推进上合组织国家在电影创作、电影产业、电影市场、电影人才等方面的交流互鉴，进一步发挥好电影的独特作用。”李国奇说。

中国电影市场对上合区域充满吸引力

作为首届上合组织国家电影节重要活动板块，“上合组织国家电影市场”于6月14日至15日在青岛西海岸星光岛会议中心举办。上合组织各国的25家电影企业设立展台，展示各自国家的影片和电影器材。

在中国展位，中国电影集团、华夏电影发行责任有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司等8家公司设立了联合展台，展出了近年来中国电影发展成果，吸引各国电影代表和媒体频频驻足。

中国电影所取得的巨大成就，赢得了上合组织国家电影从业者的点赞。他们普遍认为，中国电影市场是一个开放的、潜力巨大的市场。中国电影的迅速发展，正在改变世界电影的格局，并对拉动上合组织区域电影及文化的发展、对人类文化多样化发展作出了积极贡献。

俄罗斯导演弗拉基米尔·科特此次携影片《活鲤鱼》参加电影节。他说：“中国电影有着深厚的文化底蕴，诗歌、音乐等元素都包含其中，这让中国电影拥有强大的精神力量。中国电影的发展对世界电影未来的发展具有非常重要的积极作用，我非常希望有机会参与到俄中合拍项目中。”

近年来，印度、俄罗斯等上合组织国家的影片在中国市场上取得了很好的放映成绩，有的电影票房甚至超过了本国市场。如2017年印度电影《摔跤吧！爸爸》在中国取得12.99亿元的高票房。印度导演马赫什·纳拉亚南说：“我们发现印度电影是能够与中国观众沟通的。中国电影市场对我们充满了吸引力，希望本届电影节能帮助我们在今后达成更多合作。”

合作成果丰硕

在过去两天里，上合组织国家电影界达成了多项务实合作成果。

中国与巴基斯坦发布了合拍片《天路》项目。浙江华策影视股份有限公司、青岛西海岸文化产业投资有限公司与俄罗斯全媒体公司达成意向，计划推出中俄合拍影片《战斗民族养成记》，并在上合组织国家发行；中国多家单位从电影节参展影片中挑选了11部优秀作品，并达成了购买意向；白俄罗斯国家电影制片厂与哈萨克斯坦电影公司就电影合作达成意向，并签署了合作协议。

在6月14日举行的上合组织国家电影合作论坛上，北京电影学院推出了“上合组织国家电影制作培训计划”，为上合组织国家电影专业的青年提供为期一年的学习电影制作的留学机会；中国电影股份有限公司推出了“上合组织国家电影人研修班计划”，邀请上合组织国家电影从业者来中国参加电影专业领域的研修学习。

“中国始终坚持尊重多样文明、促进电影文化多样性的理念，希望上合组织国家电影节在促进上合组织国家电影交流和共同发展方面发挥切实的作用。”李国奇说。

《 人民日报 》（ 2018年06月16日 03 版）

(责编：白宇、曹昆)