为完善全球治理贡献东方智慧

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议6月9日至10日在青岛成功举行，习近平主席发表题为“弘扬‘上海精神’ 构建命运共同体”的重要讲话，持续引发热烈反响。接受本报记者采访的国内学者普遍表示，习近平主席准确把握世界大势和时代潮流，提出构建上海合作组织命运共同体的主张，为上合组织在新时代的发展指明了方向。

“上海精神”——

破解时代难题的“上合良方”

上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。

“习近平主席指出了上合组织强大凝聚力的根本，上合组织成员国领导人也一致商定要弘扬‘上海精神’。”中国社会科学院中国边疆研究所所长、研究员邢广程认为，“上海精神”为上合组织不断发展壮大提供了强大的思想保障和理论指引。正是以“上海精神”为核心理念，并充分考虑成员国的差异性，上合组织有效应对各种威胁和挑战，促进了成员国经济社会稳定发展，成为欧亚大陆开展区域合作的典范，开创了全新的区域合作模式。在邢广程看来，“上海精神”不仅是上合组织的灵魂，也对国际社会应对当今复杂多变的风险与挑战具有很大启示作用。

青岛峰会是上合组织扩员后召开的首次峰会。中国上合组织研究中心秘书长邓浩对本报记者表示，扩员后，上合组织的地理范围更广，但“上海精神”仍是指导上合组织攻坚克难的精神法宝，是破解时代难题、化解风险挑战的“上合良方”。

外交学院院长助理高飞对本报记者表示，“上海精神”是上合组织的核心理念，也是当代国际关系发展的宝贵财富，为推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和构建人类命运共同体提供了指引。

中国人民大学经济学院党委书记、教授关雪凌认为，“上海精神”顺应世界发展大势，成功引领上合组织国家的合作发展，对于推动构建人类命运共同体有重要意义。

五大观念——

指明上合组织的发展方向

当前，世界发展正处在十字路口。逆全球化、贸易保护主义、民粹主义杂音未消，霸权主义和强权政治依旧存在。

习近平主席的重要讲话高瞻远瞩，立足当下，指出国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流，安全稳定是人心所向，合作共赢是大势所趋，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望，为破解时代难题和化解风险挑战发出了中国声音。

邓浩认为，习近平主席系统阐述的发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观等五大观念是对“上海精神”的进一步丰富和升华，具有鲜明的时代特征，与上合组织国家的利益诉求高度契合，反映了当代国际和地区形势变化的新特点、新要求。

中国改革开放论坛战略研究中心主任马加力表示，习近平主席的重要讲话抓住当今世界和平发展的重要主题，为“上海精神”注入了更多时代内涵，为上合组织在新时代的发展指明了方向。他认为，习近平主席为构建上海合作组织命运共同体提出的建议，将进一步加强各成员国之间的合作，为地区发展提供良好支撑，为完善全球治理提供优秀范本。

中国国际问题研究院副研究员蓝建学指出，五大观念破解了当今国际社会遇到的棘手问题，总结了建设新型国际关系的基本理念，赋予上合组织新的历史使命，“与某些国家为了本国私利不惜以邻为壑、抛弃以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际规则及制度形成鲜明对比。”

完善全球治理——

构建上合组织命运共同体

“我们要继续在‘上海精神’指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”

高飞认为，上合组织青岛峰会是欧亚地区各国探索构建新型国际关系和新型国际组织的一种尝试，对于构建人类命运共同体具有重要意义。

邢广程认为，中国的全球治理观坚持共商共建共享，不断改革和完善现有的全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。上合组织命运共同体是人类命运共同体的重要组成部分和实施先导，必将推动人类命运共同体的构建。

如今，上合组织已成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，国际影响力显著提升。中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志认为，习近平主席在青岛峰会上的重要讲话，与构建新型国际关系和构建人类命运共同体在理念上一脉相承。通过在国际事务中积极发挥影响，对共同关心的国际问题和地区热点发表看法，上合组织已成为多极化进程的支柱，越来越多地参与到国际政治经济体系建设中，不断推动完善全球治理。

专家普遍表示，上合组织青岛峰会上成员国领导人签署、见证了23份合作文件，数目为历次峰会最多，涵盖政治、经济、安全、人文等各领域，将对上合组织的未来发展产生重要影响。

马加力指出，当前，世界处于多变时期，中国提出一系列积极的观念和主张，体现出东方智慧，对国际经济合作、文明交流以及完善全球治理都具有重大意义。

蓝图绘就，前路铺展，上合组织必将迎来更加光明的美好未来。

《 人民日报 》（ 2018年06月16日 03 版）

(责编：白宇)