国际锐评：美方反复无常，中方洞若观火，同等反制！

6月15日，美国贸易代表办公室公布对价值500亿美元中国产品加征25%关税的最终清单，所涉及产品与美方4月初公布的初步清单大体一致。不过，美方没有宣布新关税立即生效。

随后，中国商务部发表声明，指出美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战，此举既损害双边利益，也破坏世界贸易秩序，中方将立即出台“同等规模、同等力度”的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

美方此举，令致力于发展中美经贸、推进两国关系行稳致远的各界人士，深感震惊。毕竟，为了最大限度维护中美民众的利益，中美双方在一个月里通过北京—华盛顿—北京三轮磋商，不断扩大双方利益共同点，努力推进问题逐步解决。然而，美方出尔反尔，一意孤行，导致中美双方此前所有努力和可预期的成果荡然无存。

坦率地说，中方对这一结果并不感到意外。因为，对特朗普政府的反复无常行为及背后意图，中方早有领教，洞若观火，并保持了足够的战略定力。比如，就在美国商务部长罗斯6月初来华磋商前几天，白宫就突然推翻中美在华盛顿达成的共识，称将于6月15日公布对从中国进口的包括高科技产品在内的总值500亿美元的产品征收25%关税。白宫这种翻脸比翻书还快的伎俩，就是要给中方制造心理压力，提高谈判要价。对此，中方在磋商结束后发表的声明中强调：“如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。”

对特朗普政府而言，当前最紧迫的任务就是备战美国中期选举，这决定了它一切行为唯选票是从。6月15日如期公布对中国商品加征关税的清单，白宫就是以此向选民兑现竞选承诺，进而获得更多选票，巩固并扩大共和党的赢面。然而，白宫又没有宣布关税立即生效，其意在给中方“极限施压”：因为，根据美国《1974年贸易法》，在公布最终关税清单后总统有权推迟关税30天生效，如果美国贸易代表办公室发现与中国的谈判取得进展，特朗普可以再推迟180天再执行关税。很显然，美方想利用关税清单这支将射未射之箭，在接下来获取更多利益。

树欲静而风不止。回顾改革开放40年，中国是什么样的大风大浪都见识过、承受过。对于白宫再次举起加征关税之箭，中方依然淡定地视为“成长的烦恼”，因为，历史反复证明贸易战本身是逆世界潮流的行为，是过时的、落伍的、低效的。中方不想打贸易战，但也不怕打，如果不让挑起方感受到疼痛，它就不会停止自己的无理行为，所以中方出台同等规模、同等力度的征税措施，对美方损人不利己的短视行为进行坚决还击，而且会不惜付出一定的代价，以维护中国人民的长远利益。

当然，中方采取的反制措施合理合法。这是因为，美方此次公布的加征关税清单涉及中国价值500亿美元的1102种产品，严重损害了中国相关企业以及产业链上下游的利益，严重损害了中国的贸易条件。依据中国对外贸易法、进出口关税条例及WTO规则，中国必须同样、同等给予美方反击，这不仅是中国维护自身正常贸易的需要，也是中国政府维护公民和企业利益、维护国家核心利益的法定职责，还是中国维护多边贸易体系应尽的国际义务。

人们应该看到，美国为一己之利，矛头对准的并不是中国一家，而是不断地从它打贸易战的“武器库”里拿出301、232、337等条款，向欧盟、加拿大、墨西哥、印度、日本等传统盟友和贸易伙伴开火，对全世界自由贸易、经济全球化、多边贸易体制和全球产业链都极具破坏力。这充分表明：在“美国优先”思维催生的贸易战阴云之下，世界上没有哪一个国家能独善其身或隔岸观火。面对单边主义和保护主义的嚣张气焰，全世界唯有放弃获美豁免的幻想以及绥靖政策，携手抵制，才能真正捍卫各国普遍受益的多边贸易体系。

值得关注的是，在美方公布对中国产品加征关税最终清单之前，发生了两件事：一件是中国国家主席习近平在会见美国国务卿蓬佩奥时强调，要始终正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，“中美两国合作可以办成有利于两国和世界的大事”；另一件是美国、加拿大和墨西哥联合获得了2026年世界杯举办权。这也是历史上首次把世界杯放到3个不同国家举办。这两件事反映出，“合作”对中美两国、对世界各国来说，都是需要深刻把握的要义。

如果美国从全球化中撤退，“让美国再次伟大”无疑将是空想。美国将中国当作竞争对手遏制打压，也难改世界多极化的趋势。“中美两国合作，可以办成有利于双方和世界的大事”，这才是美方处理经贸摩擦乃至看待中美关系时应有的正确姿势与理智站位。（国际锐评评论员 盛玉红）

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