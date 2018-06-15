中国将强有力回击美国发动的贸易战

中国不想打贸易战，但也不怕打贸易战，合则两利,斗则俱伤。

美国总统特朗普最终批准了对大约500亿美元的中国进口商品加征25%关税，该措施将在接下来一段时间内陆续分批落实，最早一批清单可能在美国时间6月15日当天宣布。

白宫表示，自特朗普最初发出对华征收关税的信号以来，”中国没有采取措施来解决特朗普对中国贸易行为的关切，" 最终导致”白宫不得不采取行动"。

中国外交部今天下午对此回应称，中方的立场是一以贯之的，如果美方采取单边主义和保护主义的作法，损害中方利益，我们会在第一时间作出反应，采取必要措施，坚决维护自身正当合法权益。

随后商务部表示，中美双方曾就经贸问题开展多轮磋商，力图解决分歧，实现双赢。但是美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战。此举既损害双边利益，也破坏世界贸易秩序，对此中方坚决反对。

商务部强调，中方并不想打贸易战，但面对美方损人不利已的短视行为，中方不得不予以强有力回击，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。我们将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

本月初，中美在北京举行经贸磋商后，中方曾发表声明指出，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

中美上月在华盛顿磋商时曾达成共识，双方将不打贸易战，并停止互相加征关税，双方通过协商与谈判解决贸易分歧。

但是，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤面对的是反复无常的局面，就像英国《金融时报》所形容的那样，也许拥有一份“中国最糟糕的工作”，不仅在国内改革中要啃硬骨头迎难而上，他牵头的中美贸易谈判也遇到对手不断摇摆的困境。

谈判以来，美国先是在北京狮子大开口抛出一张中国无法接受的要价清单，并且美国代表团内部出现严重分裂，导致谈判无法进行；在刘鹤赴华盛顿最终达成不打贸易战的共识之后，美方谈判代表之间又发生了严重冲突，强硬派指责不应该与中国达成协议，在中国答应所有条件之前。

强硬派聚集起来在媒体上不断渲染特朗普总统对华过于软弱，这些发难令特朗普非常恼怒，他反感被指对华软弱。舆论环境就如此轻易的改变了美国总统早前作出的决定，他要求强硬派莱特希泽取代温和派代表姆努钦财长负责制定一项政策，借助制裁威胁再次对华施压。

很难相信全球最大国家的领导人会如此轻易的反复无常，言而无信。对于中国而言只能以不变应万变：不管对手如何变脸，中国坚持自己的原则和底线，中国不想打贸易战，也不怕打贸易战，合则两利,斗则俱伤。

中国必然对美国不合理不公正的关税政策进行有力的回击，就像欧盟、加拿大、墨西哥等经济体一样对美国贸易保护主义采取报复手段。中国政府必定会捍卫国家利益和人民利益，与其他国家一道捍卫经济全球化和多边贸易体制。

与此同时，中国进一步开放市场以及降低关税扩大进口的工作将继续按照自己的计划推进，而且落实的速度正在加快，力度在加强，这有利于中国满足人民不断增长的消费升级需求，有利于通过竞争推动高质量经济发展。

但是，美国公司将不在开放政策的范围之内。中国是美国众多跨国公司最大市场，美国公司将错过中国经济转型升级与扩大开放所释放出的巨大市场机遇。美国作为一个依赖于全球市场的超级经济体，正在以贸易保护主义的方式莫名其妙的放弃全球市场，这是让人无法理解的现实。（来源：21CN）

(责编：白宇)