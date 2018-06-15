全球电影进入白银时代中后期 票房达406亿美元

人民网北京6月16日电 6月15日，在首届上合组织国家电影节期间，由北京电影学院、社会科学文献出版社联合主办的《电影蓝皮书：全球电影产业发展报告（2018）》发布会在青岛召开。

《电影蓝皮书：全球电影产业发展报告（2018）》立足全球视野，以北美、欧洲、亚太和中国作为四大研究视域，特别是将中国电影产业置于全球格局，通过中美电影业发展对比研究，探析电影产业的发展规律，助政府、业界、学界和公众了解全球产业发展态势。

全球电影产业发展进入白银时代中后期

报告指出，在全球新兴电影市场特别是中国等亚洲电影市场的带动下，全球电影市场近年来保持着稳定增长的基本态势。根据《电影蓝皮书：全球电影产业发展报告（2018）》发布统计数据显示，2017年全球电影票房达406亿美元，创下历史新高，相比2016年增长约5%。近十年来全球电影票房保持着增长态势，2008~2017年全球电影票房复合增长率为4.3%。作为全球第一电影市场的北美地区发展基本停滞，2017年票房达111亿美元，尽管这是北美历史上第三次票房突破110亿美元，但与2016年的114亿美元相比仍然下跌了2%，甚至还略低于2015年的票房数据；而第二大市场——中国则以30%左右的平均增长速度领跑全球市场，2017年票房为559.11亿元人民币（约86亿美元，删除电商服务费后，约为79美元），和2016年相比，票房增长13.45%。

从全球各地区来看，北美和欧洲地区电影票房近年来增长已基本处于停滞状态，而亚太和拉丁美洲地区则呈现高速增长的态势，新兴市场成为带动全球票房增长的重要力量。统计显示，2005~2017年北美地区电影票房复合增长率为1.95%，欧洲、中东和非洲地区为2.40%，亚太地区为9.14%，拉丁美洲地区为9.86%。正是基于各自发展速度的不同，亚太地区自2013年起取代北美成为全球最大票仓。从地区结构上来看，2017年，亚太地区票房占全球票房的39.4%，北美地区占27.3%，欧洲、中东和非洲地区占24.9%，拉丁美洲地区占8.4%。拉丁美洲地区尽管近年来票房也增长迅速，但由于其市场规模较小，在全球电影市场格局中仍处于从属地位。

数字技术红利开启全球电影产业白银时代

报告认为，在经历了长达三四十年的冰河期后，全球电影产业在20世纪80年代开始复苏。随着美国经济进入到高速稳定发展时期，人均收入的增长使得人们对娱乐的需求增多，好莱坞再度出现了新的曙光，各类型的影片呈现出欣欣向荣的景象，结合大型购物中心的大型多厅综合影院开始涌现。这一阶段，好莱坞不再限于只生产电影，广播电视、有线电视、卫星电视、音乐、观赏性运动、主题公园等各种文化传媒产业都与好莱坞产生了交集，横向延伸、跨界整合的经营发展模式开始在好莱坞电影公司中流行开来。这一新的阶段并没有带来美国电影业的再一次高速增长，但从1981年开始，美国电影业进入了稳定发展时期，电影票房逐年递增，增速保持相对稳定，没再出现大起大落。

在数字制作、发行和放映技术的支撑下，全球影院业实现了转型升级，凭借优秀的电影内容和先进的呈现技术，重新吸引电影观众走进影院观影。北美地区的观影数量从1992年的10.99亿人次一路攀升至2002年的15.70亿人次，英国从1984年的0.54亿人次一路攀升至2002年的1.76亿人次，法国从1992年的1.16亿人次一路攀升至2011年的2.17亿人次，日本从1996年的1.20亿人次一路攀升至2016年的1.80亿人次，而中国则从2008年的1.10亿人次一路攀升至2017年的16.21亿人次。从全球主要国家观影次数这一指标来看，全球电影产业自20世纪90年代以来，均受益于数字技术的红利实现了较高速的增长，由此进入到白银时代。

科幻、奇幻世界在全球席卷了超高票房

报告指出，以计算机图像制作的数字电影往往以其全新构造的科幻、奇幻世界而具有很强的魅力，在全球席卷了超高票房。统计显示，在2017年全球票房收入百强电影中有33部3D电影，合计票房占总体的53.81%；有21部IMAX电影，合计票房占总体的47.94%；有16部动画电影，合计票房占总体的15.61%；有6部以虚拟角色为主角制作的真人实拍影片，合计票房占总体的14.16%；动画电影和CGI电影合计22部，合计票房占总体的29.77%。从截止到2017年底的历年全球票房收入百强电影榜单来看，它们的表现更为出色。其中，3D电影50部，合计票房占总体的52.91%；IMAX电影56部，合计票房占总体的59.09%；动画电影19部，合计票房占总体的18.22%；CGI电影10部，合计票房占总体的11.49%；动画电影和CGI电影合计29部，合计票房占总体的29.71%。

数字技术在改变电影的制作方式的同时，也在改变着电影的放映方式。除了3D银幕之外，超大格式（PLF）银幕数量在全球有所增多，并且PLF银幕数量在各个地区都有所增多。根据IHS公司的数据，PLF银幕是目前在影院放映上比较有活力的一块业务，并且在未来的几年是非常有增长潜力的。北美地区2017年的PLF银幕数量为1115块，是全球第二多的地区，仅次于亚太地区的1397块。在2017年，全球PLF银幕数量较2016年上升了35.7%。这个总数包括了放映商自主开发品牌和全球技术品牌，比如IMAX。

顺应中国电影融入世界舞台的“天时”

“电影蓝皮书”顺应了中国电影融入世界舞台的“天时”。2018年是中国改革开放40周年，虽然中国电影真正市场化的改革起步于2001年，但是中国电影的长足进步和蓬勃发展深深地受益于中国共产党十一届三中全会确立的以经济建设为中心的改革开放的宏观政策。40年来，电影的商品化属性在电影体制机制改革和电影市场的逐步开放中得以确立，并随之开启了电影产业化的进程。1994年，为改变电影市场的萧条局面，时任中影公司总经理的吴孟辰向广播电影电视部电影局提议以国际通行的票房分账形式，进口最新的一流外国影片，以发行的收入扶持老、少、边、穷地区电影事业。当年年底，电影局批准了这个建议，提出每年可以进口10部“基本反映世界优秀文明成果和表现当代电影成就”的影片，由此开启了中国进口分账大片的电影市场运作模式。2001年中国加入世界贸易组织（WTO）后，每年进口影片的配额增加到了20部，2012年电影局又将进口分账片配额提升到了34部。在全球电影产业的交流、合作与协同发展日益密切的大环境下，中国电影的产量也从不足百部跃升到2017年生产故事片798部的规模，从生产创作、观影人数、票房收入等多项指标来看，中国已经成为世界上第二个电影大国。随着中国电影市场的壮大和中国电影产业的崛起，中国和全球电影业的发展渐趋一体化。中国需要了解全球电影，全球各国也在关注中国电影。为了将中国电影产业逐年迅速发展的真实现状全面、系统并有重点地展示给全世界，为了更好地实现“一带一路”国际和平发展建设的倡议，为了加速中国电影走向世界的步伐，为了提高中国文化在全球的影响力，“电影蓝皮书”责无旁贷地成为推进中外电影加强了解、促进合作的重要信息载体。

作为充满创意活力的滨海城市，青岛被联合国教科文组织认定为中国第一个电影之都，这无疑是中国电影发展史上的里程碑事件。青岛位于中国东部沿海，是一座美丽时尚、充满创意活力的滨海城市，常住人口929万人。青岛的电影历史可以追溯到20世纪初，是中国电影主要的发源地之一，因气候宜人、景色优美而成为中国影视的“天然摄影棚”，并因孕育出一批知名影星而被誉为中国“影视明星的摇篮”。近年来，青岛将电影创意视为城市可持续发展的重要战略因素，从全球电影发展的格局与视野出发，研究制定了支持影视产业发展的政策体系，规划建设了44平方公里的影视文化产业区，建设了世界最大的影视拍摄基地——东方影都，创建了150多家影视机构，并吸引全球众多影视机构来青岛拍摄制片。随着影视行业国际化、高端化的发展，青岛已经成为中国最具发展潜力的影视之城。青岛市“申都”成功，得益于其优越的自然环境、深厚的电影文化、专业的人才教育、蓬勃发展的电影产业所提供的强力支撑。《全球电影产业发展报告（2018）》是青岛作为荣膺世界电影之都后，由中国社会科学院人文社科智库平台面向全球推出的首个智库研究成果。《全球电影产业发展报告（2018）》有助于青岛更好地融入全球创意城市网络，集聚全球创意资源，实现影视产业的跨越式发展，向世界影视新高地迈进。

(责编：常红、杨牧)