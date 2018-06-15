《领导干部大数据应用指南》由人民日报出版社正式出版

人民网北京6月15日电 近日，大数据领导干部读本《领导干部大数据应用指南》由人民日报出版社正式出版发行，并在新华书店及京东商城、当当网、西单图书大厦网上图书店同步上架。

《领导干部大数据应用指南》根据政府大数据应用的现状及特点设置了相关篇章，包括：大数据认知篇、政府大数据政策篇、宏观经济大数据篇、纪检政法大数据篇、民生大数据篇、社会治理大数据篇、行业大数据篇、开放共享篇等，涵盖了大数据的概念、思维、政策及应用等内容。《领导干部大数据应用指南》主要面向机关企事业单位领导干部、大数据应用工作负责人，以及大数据应用从业者和爱好者，旨在帮助领导干部等目标读者更加快捷地了解大数据，用好大数据，提升大数据的应用能力。该书在内容的组织和编撰上与目标定位高度一致，具有案例丰富、内容实用、语言简练等特点，是一本适合领导干部等读者阅读的政府大数据工具书。

据悉，《领导干部大数据应用指南》由新华网政务大数据总经理姚笛担任总策划，南京大学谷尼实验室副主任/谷尼大数据董事长邹鸿强、中央政法委政法综治信息中心原主任陈里、新华网政务大数据总经理姚笛、中国人民大学信息资源管理学院院长张斌共同主编。

此外，《领导干部大数据应用指南》与此前出版的《领导干部网络舆情工作指南》形成领导干部应用指南的姊妹篇。据悉，《领导干部网络舆情工作指南》《领导干部大数据应用指南》书已被中国国家图书馆、中央党校图书馆、清华大学图书馆、北京大学图书馆、中国人民大学图书馆、复旦大学图书馆、同济大学图书馆、浙江大学图书馆、厦门大学图书馆等近20所图书馆收藏。

(责编：多丽娜、常红)