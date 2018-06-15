新西兰政府拟开征外国游客税

新华社惠灵顿６月１５日电（记者田野 郭磊）新西兰旅游部长凯尔文·戴维斯１５日宣布，为减轻不断增长的外国游客对基础设施的压力，政府决定向外国游客开征游客税，预计新政将于明年下半年开始实施。

戴维斯说，新西兰成为外国游客喜爱的旅游目的地，旅游业近年蓬勃发展。但随着大量游客涌入，各类与旅游相关的公共设施面临巨大压力，比如停车场和厕所等。

据介绍，政府将通过签证申请程序和拟推行的电子旅行证明，对外国游客征收２５至３５新西兰元（１新西兰元约合４．５元人民币）的游客税。不过，澳大利亚和大多数南太平洋岛国的公民可免于缴纳此税。

目前，这一举措正式实施还须经过立法程序批准。正式实施后，预计第一年将为新西兰政府带来５７００万至８０００万新西兰元收入。

据统计，新西兰每年接待的外国游客达到约３５０万人次。其中，澳大利亚是其第一大游客来源国，访问人次超过１００万；中国位居第二，到访的中国游客每年大约４０万人次。

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