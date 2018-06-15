中国驻新加坡大使馆提醒留学生防范“虚拟绑架”电信诈骗

新华社新加坡６月１５日电（记者李晓渝）中国驻新加坡大使馆１５日发布公告，提醒在新加坡的中国留学生防范“虚拟绑架”电信诈骗。

公告说，使馆连续接到两起中国留学生遭遇“虚拟绑架”电信诈骗的案件。“绑匪”通过手机、网络控制当事人，向当事人国内家长索要高额“赎金”。目前，当事人均已找到，当事人家长险些受骗。

据介绍，“虚拟绑架”电信诈骗受害者主要是中国留学生。诈骗分子的惯用手法是先通过冒充当地警方等手段获取当事人信息和信任，胁迫当事人切断手机、微信等常用联系方式，造成与家人或亲友“失联”的假象。诈骗分子在当事人与外界“失联”期间，冒用当事人微信或手机联系家长，谎称孩子被“绑架”，骗取巨额“赎金”。

使馆特别提醒在新加坡中国留学生提高警惕，保持清醒镇定，严防包括“虚拟绑架”诈骗在内的各类电信诈骗，保护好财产和人身安全。如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等，使馆请中国留学生务必提高警惕，并建议他们直接报警或拨打使馆领事保护求助电话进行核实。

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