日本新干线发生撞人事故 司机未停车未上报引质疑

新华社东京６月１５日电（记者王可佳 姜俏梅）日本国土交通大臣石井启一１５日说，１４日发生撞人事故的山阳新干线列车司机曾留意到有异响但未停车、未上报，现已敦促运营这一线路的西日本铁路公司查明详情。

据日本媒体报道，１４日下午２时许，由博多开往东京的山阳新干线“希望１７６”号列车发生撞人事故，司机虽听到异常撞击声，但凭经验认为可能只是撞到小动物而未停车。另一辆列车的司机注意到出事列车车头破损，于是紧急联络新干线调度中心采取措施。

事发后，西日本铁路公司运营的７６个班次被取消，６３个班次发生延误，约４．２万旅客受到影响。由于西日本铁路公司此前曾发生新干线车体出现裂缝的问题，这起事故令其安全措施再次遭到各界质疑。

日本工学院大学教授高木亮在接受媒体采访时说，新干线列车在破损时持续行走将可能令裂缝扩大或令车体碎片散落在铁道周围，存在很大的危险性。

１５日下午，西日本铁路公司副社长平野贺久就事故造成重大运输阻碍、影响数万旅客出行向公众致歉，并表示将通过训练强化列车司机的安全意识。

另据报道，当地警方在出事列车途经路段发现尸体残骸，确认死者为一名福冈县的５２岁男性。警方初步调查认为此人可能卧轨自杀。

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