民心相通为“一带一路”合作提供了强劲动力

新华网北京6月15日电（刘梦姣）由中国社会科学院和中国改革发展研究基金会联合主办的“‘一带一路’高端人文对话”论坛近日在北京举行。

与会代表认为，“一带一路”倡议提出5年来，中国与欧亚国家在人文领域展开了广泛合作，取得了丰硕成果，促进了民心相通，为双方各领域合作提供了源源不断的动力。

“‘一带一路’高端人文对话”论坛近日在北京举行。图为中国社会科学院国际合作局局长王镭在论坛开幕式上发表致辞。新华网发

白俄罗斯科学院历史所所长丹尼洛维奇说，“一带一路”倡议不仅仅是欧亚地区经济转型和建设的倡议，也是地区人文合作交流的新起点。

当前，中国与欧亚国家已建立起形式多样、内容丰富的人文交流合作机制，中国社会科学院国际合作局局长王镭表示，双方各类文化年、旅游年、艺术节、体育赛事、青年交流、智库对话等精采纷呈。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫说，去年，通过团体免签方式赴俄旅游的中国游客数量大幅增加。近期，就有超过4万名中国球迷前往俄罗斯观看世界杯足球赛。“我相信，未来两国的合作将更为广阔。”

哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫说，目前，有14000名哈萨克斯坦学生在中国留学，这一数字还在快速上升。

中国同欧亚国家人员往来每年达数百万人次，中国外交部欧亚司参赞吉树民介绍说，欧亚各国学生赴华留学人数逐年增高，不断创造新的纪录。同时，中国民众到欧亚国家旅游、求学的热情也在不断增长。

中国热和汉语热在欧亚地区正不断升温，带动了双向的民间交往，推动双方的人文交流合作。“中国的语言和文化在亚美尼亚广受欢迎，”亚美尼亚驻华大使谢尔盖·马纳萨良说，年轻一代学中文、懂中文，已不是一件非常罕见的事情了。

阿塞拜疆驻华大使阿克拉姆则介绍说，“阿塞拜疆首都巴库开设了两所孔子学院。一个城市开设两所孔子学院，是极为罕见的。”

未来，欧亚国家如何展开更多人文合作，进一步促进民心相通，与会专家一致认为，要尊重文明多样性，兼收并蓄，交融互鉴。

吉树民说，我们要树立平等、互鉴、包容、对话的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。

共建“一带一路”是不同民族、不同国家、不同政治制度、不同文明、不同宗教信仰、不同地域、不同经济发展水平国家的大合作，清华大学新闻传播学院院长、原新闻出版总署署长柳斌杰说，没有一定的文化交流、文化认同、文化价值的包容，是不可能做到民心相通的，也不可能有广泛的社会共识。

中国国际文化交流中心顾问、中央党校副校长李君如认为，不同文明之间如何相处，一要尊重，二要学习，三要包容。

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