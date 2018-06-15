巴基斯坦塔利班头目疑在美国无人机空袭中死亡

新华社伊斯兰堡６月１５日电（记者季伟）据巴基斯坦媒体１５日报道，巴基斯坦塔利班武装组织头目法兹卢拉可能已死于美国１３日发起的一次无人机空袭行动。巴基斯坦塔利班尚未对此作出回应。

报道说，美军无人机１３日夜间在靠近巴基斯坦与阿富汗边境的阿富汗库纳尔省对巴基斯坦塔利班一个据点发动空袭，法兹卢拉是本次空袭的目标。

巴基斯坦安全部门一名官员向新华社记者证实，空袭发生在１３日夜间，法兹卢拉和其他４名塔利班指挥官已死于空袭。

目前，美国、巴基斯坦和阿富汗政府均未证实法兹卢拉已死于空袭的消息，巴基斯坦塔利班也未对此作出回应。

据媒体报道，法兹卢拉在巴基斯坦境内曾参与或策划实施多起严重恐怖袭击，后在巴反恐部门打击下逃窜至巴阿边境地区活动。２０１３年，他成为巴基斯坦塔利班武装组织头目。今年３月，美国政府将法兹卢拉列入全球恐怖分子名单，并悬赏５００万美元捉拿。

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