第四届中德（欧）中小企业合作交流会举行

人民网揭阳6月15日电（记者 贺林平）由国家工信部、德国工商大会和广东省政府等主办的第四届中德（欧）中小企业合作交流会日前在广东揭阳举行，会上成立了“中国中小企业中心（德国）”，成为我国在海外设立的首个中小企业服务机构。

本届交流会以“一带一路、共享发展”为主题，旨在推动与德国等欧洲国家中小企业与国内中小企业在管理、技术、设备、资本、人才等领域务实合作，以及“中国制造2025”和德国工业4.0的有效对接。交流会共吸引了111家（145人）外方企业、机构和130家（200人）国内企业参会，展开了237场面对面交流对接活动，签订了17个合作协议，更有一批项目正在持续对接推进中，有力地推动了揭阳对德（欧）合作的深入开展。

交流会上正式揭牌成立的“中国中小企业中心（德国）”按照“政府指导、市场主导、企业运作”的原则，由工信部中小企业发展促进中心授权揭阳中德金属集团管理运营，通过整合中德（欧）优质中小企业服务机构资源，为中国中小企业提供金融、投资、法律、财务、人力资源、知识产权等服务，降低中小企业海外投资风险和成本，同时为有意来华投资的德（欧）中小企业迈进中国市场提供渠道，吸引更多国外创新要素涌入中国市场。

据悉，中国是德国最重要的贸易伙伴之一，有超过5000家德国企业在中国落地生根。除此以外，德国工商大会广州代表处首席代表晏思表示，中国还有大量高速发展的二三线城市具有未被发掘使用的商业潜能。拿揭阳来说，以该市中德金属生态城为载体，已成功举办了三届交流会，吸引德国、法国、捷克、奥地利、西班牙等多国的机构及企业与中国企业对接，截至去年年底，共签订89项合作协议，并促成多个合作项目落地，成为欧洲先进制造业国家了解中国、走进中国的重要“窗口”和“门户”。

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