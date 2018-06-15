外交部：法兰西共和国总理爱德华·菲利普将访华

人民网北京6月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

一、应国务院总理李克强邀请，法兰西共和国总理爱德华·菲利普将于6月22日至25日对中国进行正式访问。

访问期间，习近平主席将会见菲利普总理，李克强总理将同他举行会谈，栗战书委员长将同他会见，就中法关系、中欧关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。菲利普总理还将赴深圳和上海参访。

法国是联合国安理会常任理事国和欧盟核心大国，也是第一个同新中国正式建交的西方大国。当前，中法关系持续健康稳定发展。双方各领域务实合作和人文交流不断深化，在国际事务中保持密切沟通协调，为促进世界繁荣稳定发挥了积极作用。今年1月，法国总统马克龙成功对华进行国事访问。两国元首就进一步提升中法全面战略伙伴关系水平达成重要共识。

此次访问是菲利普总理就任以来首次正式访华，相信将为增进两国政治互信，提升两国各领域交流合作水平发挥重要作用，为中法全面战略伙伴关系发展注入新动力。

二、经双方商定，巴布亚新几内亚独立国总理奥尼尔将于6月20日至26日访问中国。

奥尼尔总理此次来华访问是今年中国和巴新两国间一次重要的高层交往。访问期间，习近平主席将会见奥尼尔总理，李克强总理也将会见他。两国领导人将就中国和巴新关系及其他共同关心的重要问题交换意见。除北京外，奥尼尔总理还将赴上海、浙江、广东访问。

中国和巴新建交42年来，在双方共同努力下，两国关系取得长足发展。特别是，在习近平主席2014年11月同奥尼尔总理达成的建立相互尊重、共同发展的战略伙伴关系这一重要共识指引下，中国和巴新关系进入快速发展的新阶段。今年11月，习近平主席将赴巴新出席亚太经合组织领导人非正式会议，这将为中国和巴新关系进一步发展提供重要机遇。中方愿同巴新方一道努力，保持高层和各级别交往势头，深化全方位互利合作，加强在国际和地区事务中的沟通与协调，推动中国和巴新战略伙伴关系取得更大发展。

三、应国务委员兼外交部长王毅邀请，塞内加尔共和国外交和海外侨民部长卡巴将于6月19日至22日对中国进行正式访问。

此次访问系卡巴外长首次正式访华。访问期间，双方将就两国关系、中非合作论坛北京峰会及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

近年来，中塞全面战略合作伙伴关系快速发展，两国政治互信不断加深，在基础设施、电力、卫生等领域务实合作成果丰硕，给两国人民带来了实实在在的好处。卡巴外长访华将进一步深化两国关系，推动中塞友好合作进一步向前发展。

问：据报道，美国官员透露，特朗普总统已决定批准对价值500亿美元的中国输美商品加征25%的关税，该决定将于美国时间周五正式宣布。美方是否向中方通报？中方此前多次表示，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。昨天，王毅国务委员兼外长表示，如果美方选择对抗和双输的思路，中方也做好了准备。你对此是否还有进一步回应？中国将会采取怎样的反制措施？

答：昨天，美国国务卿蓬佩奥来华访问期间，同中方就中美关系以及重要的国际和地区问题交换了意见，其中就包括中美经贸问题。请你仔细阅读中方发布的有关消息。中方在中美经贸问题上的立场在消息稿中讲得非常清楚。这里我想再强调几点：

第一，中美经贸关系的本质是互利共赢的，我们一直主张在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话协商，以建设性的方式处理经贸问题，不断缩小分歧、扩大合作，造福两国人民。

第二，中美之间就经贸问题，包括中美经贸摩擦问题保持着沟通，也进行了磋商，事实上也取得了一定进展。如果大家还记得，本月初中美经贸磋商后，中方发表了有关声明。我们在声明中明确指出，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

第三，今年4月初，商务部新闻发言人和外交部发言人都曾就美方的一些单边主义言行作出过正式回应。中方的立场是一以贯之的。这里我想重申，如果美方采取单边主义和保护主义的作法，损害中方利益，我们会在第一时间作出反应，采取必要措施，坚决维护自身正当合法权益。

问：玻利维亚总统下周将访华，中方哪位官员将与他会见？中方对此访有何期待？

答：本周二，中方已经发布了玻利维亚总统莫拉莱斯访华的消息。对你关心的具体问题，我这里可以给你一个简要答复。

这是莫拉莱斯总统第四次访华，也是他第二次对华进行国事访问。此访期间，习近平主席将为莫拉莱斯总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李克强总理、栗战书委员长将分别会见莫拉莱斯总统。

我们希望此次访问能够进一步深化两国在各个领域交流与合作，进一步巩固双方在国际事务中的密切协作，推动中玻关系迈上新台阶。

问：据报道，一名英国商人因涉嫌向中国提供先进战斗机发动机的军事情报，在英国以间谍罪被捕。中方对此有何回应？

答：我不了解你说的情况。

根据2018年端午节假期放假安排，外交部例行记者会将于6月18日（周一）休会，6月19日（周二）恢复。休会期间，外交部发言人办公室将照常接受记者传真或邮件提问。

(责编：燕勐、曹昆)