中国驻越南使馆举办越南媒体交流会

人民网河内6月15日电 （记者刘刚）中国驻越南大使馆15日举办越南媒体交流会，就上海合作组织青岛峰会等内容同越南媒体充分交流。

中国驻越南大使馆临时代办尹海虹首先向越南媒体介绍了不久前举行的上合组织青岛峰会情况，重点介绍了习近平主席在本次峰会讲话中提出的“五观”——提倡发展观、践行安全观、秉持合作观、树立文明观、坚持全球治理观。

尹海虹说，上合组织倡导的新型国际关系成为当今国际关系中合作模式的典范，为巩固地区和世界的和平、稳定与发展做出重要贡献。希望越南媒体多向民众介绍“上海精神”，了解“上海精神”有利于了解中国的外交政策。

针对有记者问及近日越南一些地方发生反对《关于云屯、北云峰、富国特别行政经济单位法（草案）》（简称特区法）的示威活动中出现的反华内容，尹海虹指出，越南国会审议特区法是越南内部事务，同中国没有任何关联。在越南职能部门作出全面澄清背景下，仍有人将矛头指向中国，背后的政治意图值得警惕。中国使领馆已同越南公安等职能部门密切沟通，采取了不少措施维护中国在越机构和人员安全，但事件仍对中越关系产生了一定负面影响。希望越方以实际行动逐步挽回事件带来的消极影响，为中越关系稳定发展发挥建设性作用。

尹海虹还回应了越南媒体对当前南海局势的提问，介绍相关情况，阐述中国立场。中国驻越南大使馆商务参赞胡锁锦应询介绍了中越经贸合作成果，并就合作中存在问题作出澄清。

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