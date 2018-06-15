中国影片《红海行动》在泰国上映

人民网曼谷6月14日电（记者张志文）6月13日，由泰国亚洲大众集团等联合举办的“无论在哪儿，接你回家”《红海行动》首映礼在泰国首都曼谷举行。中国驻泰国大使馆参赞兼总领事李春林、曼谷辉煌警察局局长加蓬等出席活动。泰华各界等近千人共同出席并观看该部电影。

此次首映消息经社交媒体平台发布后，立即吸引了大批在泰华侨华人的积极关注参与，主办方几轮加票以满足需求。据介绍，活动当天下午4点开始已经陆续有影迷前来领票处领票，到了正式领票时间，影迷们更是将领票处围得水泄不通，更有多名距离甚远的同胞从外府赶来参与。

本次首映影片以中文原声版的形式放映，《红海行动》影片凭借宏大的场面、火光四射的爆炸画面、惊心动魄的狙击情节掀起阵阵高潮，部分惨烈的情节牵动了所有人的心，而片中表现的人道主义、爱国主义以及亲人朋友之间的情感让观众感动不已。

据悉，电影《红海行动》已在泰国各大MAJOR影院上线放映。

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