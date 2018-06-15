阿根廷央行行长宣布辞职

在阿根廷比索持续大幅贬值后，阿根廷央行行长费德里科·斯图塞内赫尔１４日宣布辞职。

斯图塞内赫尔在写给总统马克里的辞职信中表示，过去几个月中，多种因素导致他作为央行行长的信誉受到损害，他无法继续履职。

阿根廷政府当天发布公报说，现任金融部长路易斯·卡普托将接任央行行长，金融部和财政部将合并，由现任财政部长尼古拉斯·杜霍夫内任部长。

阿根廷自４月下旬以来遭遇了剧烈的汇率波动。６月７日，阿根廷与国际货币基金组织达成５００亿美元贷款协议。为此，阿根廷承诺加快削减财政赤字，２０２０年实现财政平衡。

但随后，阿根廷比索大幅贬值。１４日，比索对美元汇率暴跌６．４％，达到２８．４４比索兑换１美元的历史低点，最近一周贬值幅度已达１１．３％。有分析人士认为，政府削减赤字的措施不明确是导致比索继续下跌的原因之一。（新华社记者 倪瑞捷）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)