美司法部认为“邮件门”调查未受政治驱使但存在瑕疵

美国司法部１４日公布一份报告，称联邦调查局此前针对美国前国务卿希拉里“邮件门”的调查动机和结论未受党派政治影响，但当时调查人员的做法有不当之处。

报告说：“虽然我们发现（联邦调查局的）决定未受时任联邦调查局局长科米政治倾向的左右，但仍认为调查活动和联邦调查局、司法部惯例明显不符，对联邦调查局和司法部造成了负面影响。”

报告说，虽然当时联邦调查局对“邮件门”调查的理由正当，但在总统选举竞选过程中多次高调公布案情，事实上影响了选举走向，有损联邦调查局的中立形象。不过报告强调，虽然有证据显示当时一些调查人员对现任总统特朗普抱有负面看法，但没有证据表明他们的政治观点影响了调查活动。

白宫新闻秘书桑德斯在当天的例行简报会上说，特朗普一直称联邦调查局中有人对他持有政治偏见，这份报告证实了这一点。

科米在报告发布后说报告结论“合理”，但他对部分内容持不同意见。联邦调查局现任局长克里斯托弗·雷称，当时的调查行为没有损害该机构的整体声誉。

在２０１６年美国总统选举竞选期间，民主党总统候选人希拉里被指使用私人邮箱收发含有涉密信息的邮件，随后联邦调查局两次高调宣布介入调查，对希拉里选情造成一定影响。虽然联邦调查局在选举投票前夕宣布不建议起诉希拉里，但希拉里及部分民主党议员仍认为联邦调查局的行为有失偏颇，破坏了其政治中立性。民主、共和两党都批评联邦调查局在调查中偏袒对方。（新华社记者 刘阳 孙丁）

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