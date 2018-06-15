美韩防长通电话讨论落实特朗普对联合军演的指示

美国国防部１４日说，美国国防部长马蒂斯当天和韩国国防部长官宋永武通电话，讨论双方共同落实美国总统特朗普对美韩联合军演指示的相关措施。

根据美国防部发表的声明，马蒂斯和宋永武还在通电话时讨论了美朝领导人会晤成果，表示将共同为当前相关外交努力提供支持。马蒂斯重申，美韩联盟“坚不可摧”，双方表示将继续密切合作，推进地区和平稳定。

当天，马蒂斯还和日本防卫大臣小野寺五典通了电话，重申了美国对日本的防卫承诺。

自１９５３年朝鲜半岛停战以来，美韩每年都会举行大规模联合军演，包括春季的“关键决断”“秃鹫”联合军演。朝鲜对此一直表示不满，将其视作敌视朝鲜的威胁性举动。

特朗普与朝鲜国务委员会委员长金正恩１２日在新加坡举行会晤，并签署了联合声明。他在会晤后的记者会上表示，将暂停“具有挑衅性”且“耗资巨大”的美韩军演。１３日，他在返回华盛顿后表示，只要美朝双方在今后的谈判中“秉持诚意”，美国就可以因不再举行美韩军演而“省下一大笔钱”。

１３日，正在韩国访问的美国国务卿蓬佩奥告诉随行媒体团，美方希望朝鲜能在２０２１年１月前采取重大核裁军步骤，并称美韩暂停军演的前提是美朝谈判“卓有成效、富有善意”。（新华社记者 朱东阳 刘晨）

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