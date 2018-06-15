利比亚东部产油区发生武装冲突

利比亚东部产油区“石油新月地带”１４日发生激烈武装冲突，导致由利比亚退役将领哈夫塔尔领导的利比亚东部武装势力“国民军”５名士兵死亡。

“国民军”下属的“雷电”特种部队当天发表声明称，民兵武装组织“班加西防卫旅”和前“石油设施卫队”武装分子对上述地区两个石油港口发起袭击，负责该地区油田和港口安保的“国民军”下属部队随后与其交火，并击退了袭击者。

利比亚国家石油公司１５日发表声明说，此次冲突导致当日利比亚原油减产２４万桶，约占利比亚原油日产量的四分之一，该地区两个石油港口由于“不可抗力”因素停止装货。

“石油新月地带”位于利比亚首都的黎波里以东５００公里处，该地区石油资源丰富，拥有利比亚最大的石油储存库和３个最大的运输石油的港口。２０１６年９月，“国民军”击败控制该地区的“石油设施卫队”，夺取该地区控制权。曾占据东部最大城市班加西的“班加西防卫旅”与“国民军”为争夺该地区发生多次武装冲突。２０１７年６月，“国民军”宣布完全控制班加西，“班加西防卫旅”残余势力逃往东部地区的沙漠和河谷地带。

２０１１年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡，目前两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（新华社记者 李远 纳瓦斯）

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