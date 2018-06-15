热点前瞻：文在寅访俄为何要推“新北方政策”

应俄罗斯总统普京邀请，韩国总统文在寅将于２１日对俄进行为期三天的国事访问。这是１９年来韩国总统对俄的首次国事访问。青瓦台表示，双方“将确认发展面向未来的韩俄关系的决心”，并讨论如何在此基础上推动实质性合作。

文在寅与普京在去年７月二十国集团领导人汉堡会议和９月俄罗斯东方经济论坛期间先后两次会面。那么，文在寅此次访问，将与普京讨论哪些主要议题？希望达成怎样的成果？在当前半岛局势明显缓和，和平之窗徐徐打开的背景下，韩俄将会在半岛问题上如何协调立场，发挥作用？

力推“新北方政策”

文在寅政府重视韩国与北方国家的经济合作，“新北方政策”是其主要对外政策之一。这一政策旨在发展韩国与欧亚地区邻国关系，借助东北亚经济合作推进半岛和平进程。青瓦台表示，俄罗斯是韩国政府“新北方政策”核心合作伙伴之一。

韩国外国语大学俄语系主任、俄罗斯研究所专家诸成勋接受新华社记者采访时表示，通过此次将要举行的韩俄领导人会晤，文在寅政府的一大目标是，强化同俄罗斯之间的经济合作，通过同俄罗斯等欧亚大陆国家发展以和平繁荣为指向的合作关系，推动“新北方政策”落实。

实际上，文在寅去年９月在俄罗斯符拉迪沃斯托克参加东方经济论坛时就表示，将积极推进“新北方政策”，并提议韩俄两国可在天然气、铁路、港口、电力、造船等九大领域优先开展合作。

诸成勋说，通过发展对俄关系，韩国不仅可以实现在亚欧大陆构建对自身有利的交通、物流和贸易网络，获得下阶段经济增长的新动力，还将能通过推动韩、朝、俄三国间的铁路、天然气管道、电网联结，以及工业园区的建设，将朝鲜纳入到这一国际间合作的大框架内，为实现韩朝经济融合这一目标打基础。

首尔广播公司电视台日前分析说，早在朝韩首脑会晤后，文在寅与普京已就韩朝俄三国经济合作达成共识，此次两国首脑将继续就经济合作方案进行讨论，并以“新北方政策”为基础对具体合作进行细化。韩联社在８日的报道中也表示，随着文在寅访问俄罗斯，韩俄两国在经济合作上将取得进展。

在半岛问题上寻求支持

文在寅此次访俄的时间点也意味深长。近来，朝韩关系、朝美关系出现积极的新变化。韩联社等多家媒体对此分析说，文在寅的访俄日程紧跟在朝美领导人会晤之后，预计韩俄两国首脑将就朝美会晤等相关事宜进行讨论，韩国将在构建朝鲜半岛和平机制以及终结东北亚冷战格局等方面寻求俄罗斯的支持。

诸成勋说，文在寅政府希望通过会谈获取俄罗斯对韩朝《板门店宣言》、朝美联合声明，以及半岛无核化和朝美关系改善的支持。

在诸成勋看来，文在寅政府的外交政策并非单单指向韩朝关系的改善或半岛的稳定，同时也在寻求构建“东北亚地区和平机制”。韩方认为，发展对俄关系是韩国外交战略上必不可少的一个环节，与韩国发展同周边国家关系的总体安排密不可分。“通过开展周边国家外交，将可为（和平）机制的构建创造良好的氛围。”（新华社记者 田明 孙一然）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)