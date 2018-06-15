IMF警告：美国高关税政策威胁全球贸易

人民网北京6月15日电 （姚丽娟） 国际货币基金组织（IMF）14日发布美国经济政策评估报告。报告警告，美国政府的高关税政策威胁全球贸易体系，也会对自身经济造成破坏。

报告说，美国对贸易伙伴施加惩罚性关税，将触发其他国家采取报复措施，这将破坏全球供应链，损害全球经济复苏。IMF警告，美国政府罕见地用“国家安全”为提高进口钢铝产品和潜在的进口汽车关税辩护，这开了一个不好的头。其他国家可能会效仿美国，为进口设障，基于规则的全球贸易体系会遭到破坏。

IMF呼吁，“美国及其贸易伙伴应采取建设性的行动降低贸易壁垒、解决贸易投资争端，而非设置壁垒”。IMF的经济学家还认为，特朗普政府聚焦美国与一些国家的贸易赤字是错位的，贸易赤字额“不应成为靶子”。此外，报告认为，美国大幅减税政策短期内将刺激本国经济增长，但会将增加本国经济和全球经济的长期风险。

IMF总裁拉加德14日警告说，若触发贸易战，没有赢家。如果美国的单边措施遭到贸易伙伴针锋相对的还击，结果将是两败俱伤。

美国的贸易措施已经引发许多贸易伙伴强烈反弹。据法新社15日报道，欧盟国家14日一致支持对从美国进口的威士忌、摩托车等产品加征关税，涉及的商品金额为28亿欧元，以此回应美国加征钢铝关税措施。一些官员透露，欧盟相关贸易措施可能7月初开始实施。

此外，路透社15日称，为进一步应对与美国的贸易争端，墨西哥正在研究对从美国进口的玉米和大豆加征关税，涉及商品金额达40亿美元。两周前，墨西哥经济部已经宣布，对来自美国的扁材钢、灯具、猪腿、苹果、奶酪等多种产品增加关税，在美国政府停止征收钢铝产品高关税前，墨西哥上述反制措施持续有效。

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