美国网飞出奇招避免发生性骚扰 遭员工揶揄

人民网讯 综合外媒报道，随着近年来女权主义高涨，加上好莱坞带头掀起"#Me Too"运动，如何防范性骚扰已成为全球共同社会议题。近日，美国网飞公司（Netflix）做出一系列内部规定，以避免公司内部发生性骚扰争议。

网飞所制定的规定包括禁止注视他人超过5秒，禁止过长时间拥抱，不要对同事调情等。此外，除非获得对方同意，否则不应询问他人的电话号码，若是必要行为，则应该立即通报。

规定一出，立即引来公司员工的揶揄。有员工表示，"大家都在拿这些规则开玩笑，例如互相看着对方且倒数5秒，时间一到就把视线移开。"

网飞对员工的反应目前还没有回应，仅强调公司对提供给员工的反性骚扰规定感到自豪，希望网飞的每一位员工都能在安全且受到尊重的环境中工作。网飞深知性骚扰对企业运作及形象带来的重大伤害，因其旗下自制的热门电视剧《纸牌屋》男主角、 奥斯卡最佳男主角得主凯文斯贝西，在先前捲入性侵风波，网飞只能被迫换角，严重影响拍摄进度。（老任）

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