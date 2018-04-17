外交部谈中美经贸摩擦：如果美方任性妄为，中方必将毅然亮剑

新华社北京4月17日电（记者闫子敏）外交部发言人华春莹17日在回答中美经贸摩擦有关问题时表示，如果美方任性妄为，继续逆潮流而动，中方必将严阵以待，毅然亮剑，打赢这场多边主义和自由贸易的保卫战。

华春莹当天在例行记者会上说，当前中美经贸摩擦的本质是多边主义同单边主义、全球自由贸易同贸易保护主义的斗争。

她说，正如习近平主席16日在会见世界经济论坛主席施瓦布时所指出的，现在世界上的问题这么多，挑战这么多，还是要通过平等协商，加强多边合作来应对。历史一再证明，封闭最终只能走进死胡同，只有开放合作，道路才能越走越宽。大国在这方面承担着重要而特殊的责任。中国作为负责任的大国，愿同国际社会一道，在开放中合作、以合作求共赢，为给世界带来光明、稳定、美好的前景发挥积极作用，作出更多建设性贡献。

最近在第四次中日经济高层对话和第五次中印战略经济对话期间，日本和印度方面都表示支持基于规则的多边贸易体制，要维护以世贸组织为核心的全球自由贸易体制。许多外国领导人和国际组织负责人也表达了类似的观点。

华春莹说，连日来，国际社会多方纷纷呼吁美方尊重世贸组织，遵守多边规则。美国内也有越来越多的人，包括107家商贸协会联名反对美方这种损人害己的行为。

“如果美方任性妄为，继续逆潮流而动，我们必将严阵以待，毅然亮剑，打赢这场多边主义和自由贸易的保卫战。这不仅是为了维护中方正当合法权益，也是为了维护世界多边贸易体制和规则。”华春莹说。

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