新华社日内瓦４月１７日电 题：中国外贸“实打实”为世界做贡献

新华社记者凌馨

世界贸易组织日前发布《全球贸易数据与展望》报告称，２０１７年全球贸易整体表现亮眼，中国对全球进出口贸易总额的贡献率高达１０.２％和１２．８％，分别位居世界第二和第一位。这再次表明，作为世界第一大货物贸易国，中国已成为拉动全球贸易巨轮前行的重要推动力。

在世界经济遭遇保护主义、孤立主义挑战的当下，中国不但是促进全球自由贸易、推动建设开放型世界经济的积极倡导者，更为此做出“实打实”贡献。世贸组织的数据颇具说服力：２０１７年全球货物贸易量增长创２０１１年以来最大增速，达到４．７％，其中，中国货物贸易进出口量分别增长８．３％和７．１％，大大超过全球贸易增速。如果以对全球进出口贸易总额的贡献率来衡量，中国份额分别达到１０．２％和１２．８％。报告撰写人之一、世贸组织经济学家科尔曼·尼认为，中国经济体量和全球经济参与度的大幅提升，拓宽了全球商品和服务市场，推动了地区和全球贸易需求，让诸多贸易伙伴受益。

中国进出口增长的拉动效应在亚洲地区表现尤为突出。中国与在全球价值链上关系密切的亚洲国家的贸易往来，使得亚洲地区成为对全球贸易增长贡献最大的地区，对全球货物进出口贸易量增长的贡献率分别高达６０％和５１％。“中国动力”同样推动了发展中经济体贸易强劲增长。世贸组织数据显示，以中国为代表的发展中经济体进出口贸易增速分别达到７．２％和５．７％，相比之下，发达经济体进出口平均增速只有３．１％和３．５％。

中国领导人在刚刚结束的博鳌亚洲论坛２０１８年年会上表示，中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。今年一季度我国货物贸易比去年同期增长９．４％，其中进口增长达１１.７％。毫无疑问，未来，包括相当幅度降低汽车进口关税、同时降低部分其他产品进口关税在内的一系列主动扩大进口的举措，将为世界贸易增长提供更广阔的市场空间、更强劲的增长动力。

最新的消息来自中国国家统计局：今年一季度，中国经济同比增长６．８％，实现良好开局。随着转型升级深入推进、质量效益持续提升，中国经济的巨大包容性将进一步凸显，也将为世界贸易增长做出更多“实打实”贡献。

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