俄政府表示将力促俄远东实现跨越式发展

新华社符拉迪沃斯托克４月１７日电（记者吴刚）俄罗斯远东发展部在１７日公布的《俄远东发展报告》中说，俄远东发展部将竭尽所能实现俄远东地区的跨越式发展。

俄远东发展部１７日在其官网上公布了这份报告。报告指出，近４年半以来，俄远东发展部组建了崭新的团队，制定了明确的俄远东发展规划目标。俄远东地区保持了较快的发展速度，俄远东发展部将竭尽所能实现俄远东地区的跨越式发展。

报告说，俄远东地区正采取措施着重保护投资者利益。建立了投资者电子办公室，对投资者在投资过程中遇到的问题和投资项目的发展给予协助；在融资方面，向有发展前景的投资项目给予优惠贷款；在俄总检察院的协助下减少政府行政机构对投资项目的干预性检查，减少投资者的行政压力。

报告还说，相关法律法规正在不断完善中，以继续改善俄远东地区的投资环境，提高俄远东地区的投资吸引力。

在基础设施投资方面，俄远东发展部将继续在建设和发展贯通俄滨海边疆区和中国东北地区的“滨海１号”“滨海２号”国际交通走廊方面加强同中国方面的协作，同企业界一道切实扩大贝阿铁路和西伯利亚大铁路的货运量，继续采取措施改善跨越式开发区内的基础设施建设。

近年来，俄罗斯政府大力实施远东开发战略。为加强同亚太地区的关系，自２０１５年起，俄每年在远东地区举办东方经济论坛。同时，俄远东正积极建设符拉迪沃斯托克自由港和一系列跨越式开发区。

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