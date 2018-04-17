外交部：中日第九轮海洋事务高级别磋商将在日本仙台举行

人民网北京4月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：美国总统特朗普昨天发“推特”称，俄罗斯和中国正在玩货币贬值游戏。中方对此有何回应？

答：我注意到有关报道，同时也注意到近日美国财政部半年报告有关内容，看起来美方释放的信息有点乱。乱云飞渡仍从容。不管别人怎么说，我们都将继续稳步推进人民币汇率形成机制改革。

问：据了解，中日双方曾商定于今年上半年举行第九轮海洋事务高级别磋商，请问具体磋商时间、地点和议题是什么？

答：经中日双方商定，中日第九轮海洋事务高级别磋商将于4月19至20日在日本仙台举行，来自双方外交、防务、海上执法和海洋管理等部门的人员参加。

中日海洋事务高级别磋商机制是双方涉海事务的综合性沟通协调机制，中方期待在本轮磋商中与日方就共同关心的涉海问题充分交换意见，增进彼此了解和互信。

问：美国商务部日前禁止美国企业向中兴公司出售零部件，称中兴违反了对朝鲜和伊拉克的贸易制裁。我们是否可以将此视为即将爆发的中美贸易战的又一场冲突？技术领域是否已成为中美贸易冲突的主战场？

答：关于美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制措施问题，中国商务部今天上午已就此作出回应。相信你已经注意到了。中方将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

关于美301调查及由此引发的中美贸易摩擦问题，我们已多次清晰明确坚定地表明了中方立场。美方行为是典型的单边主义和赤裸裸的经济霸权。中美都是世界大国，经济深度融合，本应彼此尊重，平等相待，合作共赢。大家都注意到了，连日来，国际社会多方纷纷呼吁美方尊重世贸组织，遵守多边规则。美国国内也有越来越多的人，包括107家商贸协会联名反对美方这种损人害己的行为。如果美方继续逆潮流而动，任性妄为，我们必将严阵以待，毅然亮剑，打赢这场多边主义和自由贸易的保卫战。这不仅仅是为了维护中方正当合法权益，也是为了维护世界多边贸易体制和规则。

问：中方对台湾“总统”明天访问斯威士兰有何回应？中方军事演习是否是在对此回应？

答：我必须要纠正你，你这个说法是错误的。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。你说的应是台湾地区领导人。

我只想再强调一点，世界上只有一个中国，这是客观事实，也是基本常识，更是国际社会的普遍共识。

问：最近中日第四次经济高层对话和第五次中印战略经济对话期间，日本和印度方面都表示支持基于规则的多边贸易体制，要维护以世贸组织为核心的全球自由贸易体制。许多外国领导人和国际组织负责人也表达了类似的观点。这是否表明在中美经贸摩擦可能加剧的背景下，中国得到很多国家的支持？

答：关于中美之间的贸易摩擦问题，我们已多次清晰明确表明中方立场。我刚才也说了，当前中美围绕301调查的相关贸易摩擦问题，其本质是多边主义同单边主义、全球自由贸易同保护主义的斗争。

正如习近平主席昨天在会见世界经济论坛主席施瓦布先生时所指出的，现在世界上的问题这么多，挑战这么多，还是要通过平等协商，加强多边合作来应对。历史一再证明，封闭最终只能走进死胡同，只有开放合作，道路才能越走越宽。大国在这方面承担着重要而特殊的责任。中国作为负责任的大国，愿同国际社会一道，在开放中合作、以合作求共赢，为给世界带来光明、稳定、美好的前景发挥积极作用，作出更多建设性贡献。

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