蒙古国库苏古尔省昨晚发生4.2级地震

人民网乌兰巴托4月17日电（记者霍文）据蒙古通讯社4月17日报道，蒙古国北部库苏古尔省查干诺尔县哈尔迈巴嘎名叫“明吉布拉格”的地方16日18时18分发生4.2级地震。

当日18时34分，蒙古科学院地球物理研究所电话通知了紧急情况总局，并通过库苏古尔省紧急情况局向省长和省议会主席了解情况。因震区为林区，并没有牧民居住，故未造成人员和财产损失。

“明吉布拉格”位于查干诺尔县城西北80公里处。

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