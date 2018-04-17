日本熊本地震避难过程中性侵事件频发 多数人忍气吞声

人民网东京4月17日电（许永新）据《每日新闻》报道，在两年前发生的熊本地震中，由于对避难中不满15岁的女孩实施猥亵行为，福冈县一名男子被以强制猥亵罪起诉。16日，福冈地方法院对此案进行第一次公开审理，该男子承认指控。检方称“这是在因震灾不得不避难的情况下实施的犯罪，性质恶劣”，要求处以两年零六个月的有期徒刑。23日将进行宣判。

一女孩在避难时遭亲戚猥亵

据了解，被起诉的男子是女孩的亲戚，在2016年4月熊本地震发生后，该女孩与家人暂住到该男子家中，女孩在睡觉时遭到猥亵。福冈地方法院为了避免暴露受害人身份，决定不公开男子的姓名及年龄。

受害女孩直到一年后的2017年3月才说出受害经过，她说：“如果当时说出来，不光是自己，连自己的家人也会被赶出来。但是如果放任下去，还会产生其他受害者”。

据检方介绍，受害女孩在医院被诊断为存在严重应激反应。检方表示，刚刚经历了前所未有的地震，本来想能摆脱地震的恐怖，却又遭受到原本可以信赖的亲戚的伤害，她很痛苦。

在避难地点遭受伤害的情况容易被掩盖

据熊本警方介绍，熊本地震发生后，在避难所及附近曾出现女孩遭人纠缠，别人让其观看黄色录像等情况，光是发生地震的2016年度就发生了10起类似事件。不过，包括这次这样在县外避难地点受害的实际情况却并不为人所知。而且很多情况下并没有上报，这次女孩上报情况也是在受害后大约一年之后。

相关专家表示，避难人员为弱势群体，甚至有人认为只要自己忍受就行。因此在平时就需要认识到，在发生灾害时遭到性伤害的风险也会增加。不过，在避难地点上报受害情况，可能会被当做“麻烦制造者”，因此有很多受害情况并没有浮出水面，所以重要的是要创造易于沟通的社会环境。

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