小泉之子成安倍热门“接班人” 安倍连任悬了？

日本媒体15日发布一项民意调查结果显示，前首相小泉纯一郎之子、自民党第一副干事长小泉进次郎成为接替安倍晋三出任自民党总裁的最热门人选。

【继承父亲票仓】

日本电视台（NNN）15日发布的民调结果显示，在被问及“谁最适合担任下任自民党总裁”时，小泉进次郎排名第一位。此前的多项类似民调中，小泉进次郎大多排名第二，这是他首次超过自民党前干事长石破茂跃升首位。

小泉进次郎生于1981年，小泉纯一郎次子，是日本政坛知名“新星”。他的哥哥小泉孝太郎出生于1978年，并未从政，职业是演员，出演了多部电影和电视剧。

小泉进次郎2004年从日本关东学院大学毕业后，前往美国哥伦比亚大学留学，获政治学硕士学位。返回日本后，他出任小泉纯一郎的秘书。2009年国会众议院选举中，他在神奈川县第11选区横须贺市和三浦市首次参选众议员。

小泉进次郎不仅继承了父亲的票仓，还全盘继承父亲的政治理念，积极推崇亲美国路线，并多次参拜供奉有14名二战甲级战犯的靖国神社。

【安倍连任悬了？】

日本电视台发布的民调结果同时显示，安倍内阁支持率降至26.7%，创下他第二次出任首相以来的最低点，进入可能下台的“危险水域”。

安倍2006年至2007年首次出任日本首相，2012年再次上台。能否在今年9月的选举中保住自民党总裁位置被视为他能否继续连任首相的前提条件。

日本JX通讯社16日发布的民调结果显示，在被问及“是否支持安倍连任”时，所有受访者中，45.2%回答“完全不支持”，18.1%回答“谁都不支持”，合计比例达63.3%。支持安倍连任的受访者仅占13.5%。

安倍的“政治导师”小泉纯一郎14日接受媒体采访时说，安倍已失去民众信任，连任自民党总裁恐怕“没戏”。

小泉纯一郎谈及森友学园“地价门”丑闻时说，安倍承诺如果他和妻子安倍昭惠牵涉其中就辞去首相和议员职务，这是麻烦的源头。按小泉的说法，安倍昭惠一度担任森友学园拟建小学的名誉校长，“安倍怎么能说与自己无关呢？”（张旌）（新华社专特稿）

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