蓄势待发！中国扩大开放迈入实践新征程

神州四月满春风，中国大地添新貌。

博鳌亚洲论坛年会在万众瞩目中落下帷幕，中国国家主席习近平发表的以开放、创新为主题的演讲，宣示了中国继续扩大开放的决心，提出了新一轮开放的具体措施。

历史，总在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量。

今年是中国改革开放40周年，是海南省办经济特区30周年。这个重要的节点上，中国重温改革历程，向世人展示开放成果，与其分享发展经验。

时间不停息，潮流涌向前，中国新时期发展又汇聚新力量。习近平主席宣布支持海南全岛建设自由贸易港的决定，为而立之年的海南赠予了一份厚重的生日礼物。中国南大门也将在新一轮改革的春风中，蓄势待发。

中国改革开放成果显著 为世界做出榜样

40年前，中国大地开启一场伟大变革。“改革开放”跃然纸上，也在百姓中流传。40年后，中国的面貌焕然一新。

“世界上几乎没有人可以想象得到今天的中国会出现如此巨变，”美国学者基辛格在《论中国》一书中坦诚道。

1978年到2017年，中国平均每年经济增长速度达9.5%，经济总量占世界的份额从1.8%增至15%左右。中国人民生活从贫困走向小康，大陆人均GDP从排名全球倒数第三，攀升至中等偏上收入行列。中国已一跃成为世界第一大工业国、第一大货物贸易国和第一大外汇储备国。如今的中国，平均每一分钟里，就有26人走上工作岗位；收发快递7.6万件；333万元投入研究和试验；“复兴号”前进5833米……

这场变革犹如春雨，激荡出中国顺应世界发展潮流的坚定决心，催发出实现跨越式发展、人民生活走向富裕的脚步，开辟中国特色社会主义道路。

“今天的中国，几乎已找不到1984年的模样。中国的发展和现代化，世界独一无二，”联合国秘书长古特雷斯在谈起改革开放给中国社会带来的翻天覆地变化时，结合自身感受如此说道。

博鳌亚洲论坛新任理事长潘基文指出，40年前中国人民生活贫穷，但是坚定不移的改革开放已使中国成为了世界第二大经济体。

这场变革又如一面明镜，折射出40年来中国发展的壮丽史诗，也将成功的发展模式和经验投射给世界。

正如习近平主席在博鳌演讲中所说，中国改革开放40年取得的成就，是中国人民坚持立足国情；坚持聚精会神搞建设；坚持改革开放不动摇；坚持解放思想；坚持打开国门搞建设的努力结晶。

可以说，中国改革开放的成功，是顺应中国人民要发展和美好生活的需要，这也是当今世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。中国的巨变也告诉世界，开放融通、和平合作、变革创新才是符合时代潮流的发展大势。

韩国湖西大学教授、中国问题专家全家霖告诉本网记者，改革开放令中国发生了翻天覆地的变化。中国改革开放的目标和意义不仅在于解决中国人民的温饱问题，更是主动顺应经济全球化潮流。中国改革开放为韩国提供了宝贵经验，让韩国意识到适应力、意志力及领导力的重要性。

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞认为，改革开放令中国在过去40年间取得了世界经济史上无法超越的成功，“完善的制度和政策、强有力的政府领导力是中国实现经济发展的重要因素。中国的改革开放政策是引领经济飞速发展的重要条件。”

“中国改革开放让世界看到，开放是人类进步繁荣的道路，”《印尼新报》总编辑李卓辉认为，只有改革开放才是进步的方向。中国40年的改革开放使全世界人民看到，将国门开大对国家发展具有重要意义，向世界做出模范。另外，改革开放一系列举措解决了脱贫、工业发展、科技创新等问题。全面改善民生，提高人民收入，提升人民生活水平。

“任何国家都希望中国继续扩大开放。”日本经济学家江原规由也如是告诉记者，中国目前已是120余个国家的最大贸易伙伴，而且是世界第二大引进外资国，因此很多国家从中国开放发展中分享红利。同时进行走出去与引进来，而且取得成果的国家，目前世界上只有中国。扩大开放，就可以在中国与世界之间建立与之相应的双赢关系。

悉尼大学商学院中国工商管理学教授汉斯·杭智科表示，“40年来中国改革开放的政策造福了中国人民。没有改革开放政策，中国无法取得在经济、科技和社会等领域的成就。同时，中国的贸易伙伴也伴随着中国扩大开放的脚步共同发展。”

“深圳模式”成典范 开放创新经验普惠全球

一滴水可以反映出太阳的光辉。中国深圳，这个中国改革开放的先锋城市40年来的变化，印证了开放绝不是“喊口号”，而是勇于实践、大胆创新、一步一个脚印走出来的。

40年间，深圳从一个仅有3万多人口，两三条小街的边陲小镇，发展成如今一座拥有上千万人口、经济繁荣、创新时尚、功能完备的现代化大城市，不仅创造了世界工业化、现代化、城市化发展史上奇迹，也成为世界其他国家纷纷效仿、借鉴的特区发展典范。

非洲大陆上的吉布提、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等国家官员就曾公开表示过，中国深圳特区的成功经验值得借鉴学习，对非洲的发展具有极为重要的意义，希望在中国的指引下建成“非洲的深圳”。

坦桑尼亚前总理平达曾说，深圳模式所取得的巨大成就令我们备受鼓舞，充满信心。期待不久的将来，坦桑尼亚可以将巴加莫约等经济特区建设得像深圳一样成功。吉布提总统盖莱曾在深圳蛇口参观时决定将“蛇口模式”引入吉布提。如今在中国企业协助下，吉布提多哈雷多功能港口已开始运营，成该国实现建成“非洲迪拜”复兴梦的巨大跨越。

世界银行行长金墉已数次访华，他对深圳的发展赞赏有加。“我从未看到一个城市能将技术、投资与经济发展如此极致地结合在一起。”和他持同一观点的还有世界银行首席经济学家罗默，他认为深圳发展模式可成为发展中国家实施经济增长政策“试验田”。“发展中国家政府能够在这些试验田试点税收法规、金融监管等政策，以便观察成效。”

金墉的“技术、投资与经济发展相结合”恰是深圳在改革开放历程中不断总结经验，摸索出来的一条符合自身发展的道路。

提起深圳，人们脑海里会联想到华为、中兴、腾讯等高新科技和互联网企业。2016年深圳互联网产业增加值767.50亿元，增长15.3%。深圳仅从事互联网的主体就超过90,000多家，拥有一大批国际一流的互联网品牌企业。

在这些成绩的背后，是深圳敢于创新、开辟新空间、拓展新市场、创造新机遇的决心。1996年设立的深圳高新技术产业区，是在提升自主创新能力和产业竞争力的“双提升”目标下设立的。经过20余年的努力，深圳高新技术产业区已拥有年产值超亿元企业400余家，形成在国际范围具有相当竞争力、较为完整的高新技术产业链。

法国创业者勒庞对深圳高新技术产业区的发展有着自己独特的理解。2007年初第一次到深圳的勒庞从事为飞利浦移动业务设计和代工元器件的工作。他回忆说，刚到时，南山高科技园内的知名企业寥寥无几。十多年过去了，当勒庞站在南山区高科技园区内的28层办公室里，环视园区里高楼林立时，他由衷感叹深圳特区是一个“中国式的奇迹”。“这样的奇迹，在西方国家是很难想象的”。

勒庞认为，深圳的跨越式发展很大程度都得益于中国政治环境的稳定和国家设定的长远发展目标。另外，深圳的创新驱动力也让其逐步成为“新硅谷”。

“深圳模式是中国现代化发展、试验性的成功路线，已成为全球各大洲的多个国家的发展模式。” 德国席勒研究所旧金山负责人迈克尔·斯蒂格对本网记者表示。

“中国改革开放的发展模式为发展中国家未来的发展提供一个重要参考，” 江原规由认为，上个月非洲44个国家在卢旺达签署了大陆自由贸易区协议，“深圳模式的开放发展经验应传递给非洲国家，帮助其实现经济起飞。”

法国团结进步党主席雅克·舍米纳德认为，作为经济特区，深圳是其他发展中国家城市化和经济发展的参考案例，“这些经验可以为非洲的发展提供一次飞跃的可能。中国可以与非洲分享对外资和吸引外资的经验。”

蓄势待发 而立的海南迎来扩大开放新机遇

历史从不眷顾因循守旧、满足现状者。中国改革开放经历了40年风雨历程后，更加坚定了扩大开放的信心。习近平主席在博鳌年会上提出的四项改革新举措，是对当前贸易保护主义抬头趋势的有力回击。

机遇属于勇于创新、永不自满者。在海南省办经济特区30周年大会上，习近平主席宣布，党中央支持海南建设自由贸易港的决定，以具体举措向世界展示中国将持续开放、推动经济全球化的决心。

“因改革开放而生，因改革开放而兴”。海南是率先试行社会主义市场经济体制、率先实行“公司法人注册登记制度改革”、着力推进国有企业改革、国有资产管理体制改革、农村改革、农垦改革、行政管理体制改革等五项重点改革、建设国际旅游岛、构建绿色GDP考核体系等改革开放举措的省份。30年来，在党中央坚强领导和全国大力支持下，海南省经济社会发展从生产总值仅有的57.28亿元，一跃至2017年的4462.5亿元。现代服务业、热带农业、新型工业迅速成长，交通、电力、水利、通信等基础设施日趋完备。人民生活明显改善，教育、卫生、文化等社会事业加快发展，城乡面貌发生深刻变化。

海南实现从一个边陲海岛到国际旅游岛的华丽蜕变，成为中国向外界展示实现历史性变革、取得历史性成就的一张名片。

而立之年的海南，在成长的重要节点上，收到一份厚重的生日礼物。“建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区，争创新时代中国特色社会主义生动范例，”习近平主席为新时代海南发展规划了宏伟蓝图。

接过中国继续扩大开放的接力棒，海南发展迎来新机遇，世界的目光也聚焦在中国南大门。

“中国国家主席习近平宣布成立海南省自由贸易试验区，是其践行新阶段改革开放政策的良好开端。实际上，这一步本身就是一个标志，是保障实现全球贸易自由化的一个新平台。刨除优越的地理优势和方便的物流条件，海南岛还拥有所有必要的基础设施，是实现上述目标的最佳选择，” 俄罗斯对外政策、国防和安全领域研究专家特罗菲姆丘克对本网记者说，海南建立自由贸易试验区是中国向前跨越的新举措，不仅刺激亚洲地区贸易一体化进一步发展，也对全球贸易体系逐步向好起到重要作用。

“中国在海南全岛建设自由贸易试验区的决定，说明了中国目前正采取更为积极的开放措施。通过这样的举措，向世人展示更具包容性、开放性的发展意志。”《韩国经济》评论员权宁卨告诉本网记者，中国过去的开放政策重点在于吸引外国投资，而提出建立自由贸易港的构想，是对开放政策的升级，“这意味着中国新时期的开放政策正升级为覆盖物流、旅游以及文化等多个领域的全方位开放政策，令人期待。”

韩国知名经济专栏作家郑周溶也如是说道，“海南省自由贸易试验区将被视为‘中国经济未来的象征’。我认为未来的自贸区将会成为中国创新经验向国外传播的据点。在地缘环境视角下，海南省将会作为连接东南亚和东北亚的枢纽。从这一点看，海南自贸区设立的意义将会更加深远。

江原规由认为，海南省将自由贸易试验区、自由贸易港和经济特区形成“三位一体”的对外开放格局，并凭借海南岛的地理位置优势和自然资源条件，成为亚洲太平洋地区新型经济圈的一个支点。

“海南未来的发展将成为中国独特的开放发展经验，为中国经济未来发展蓝图做出贡献，”迈克尔斯蒂格说。

三十而立，海南高举改革开放旗帜，开启新一轮实践征程。

四十不惑，中国坚定在新时代扩大开放的决心。

（参与记者：杨牧、姚丽娟、许永新、夏雪、华迪、何蒨、张洁娴、盛楚宜、王一三）

(责编：杨牧、刘洁妍)