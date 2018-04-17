葡萄牙奢侈品牌看好中国市场

爱比丝总裁莱莫斯接受人民网记者采访

人民网北京4月17日电（记者 鲁扬 孟儒之） 被誉为葡萄牙“国宝级企业”的爱比丝近日在京举办推介会。爱比丝总裁莱莫斯告诉人民网记者，他非常看好中国市场，希望能未来5至10年内进一步扩大在华市场份额。

今年是中国改革开放40周年，爱比斯进入中国市场也有十余年。莱莫斯向记者表示，“中国目前的开放政策对整个世界都是积极的”。谈起中国改革开放带来的巨变，莱莫斯说，“我深感受到中国在政治、经济和社会等各方面都发生了巨大变化，中国中产阶层不断壮大，消费标准也日益多元化。”

对于中国日益壮大的电子商务，莱莫斯表示，“爱比丝除在北京、上海、大连，杭州等城市设有实体店进行线下销售外，还进驻了京东平台，以期获得中国消费者的更多关注，中国的电子商务发展很值得葡萄牙同行学习。”

艾比斯总部位于葡萄牙中北部的维塞乌区，创建于1979年，主要生产高端毛巾、地垫、浴袍等家居产品，90%以上的产品出口到世界上50 多个国家和地区。

爱比丝总裁莱莫斯在推介会现场发表讲话（图片由艾比斯提供）

葡萄牙驻华大使杜傲杰发表致辞（图片由艾比斯提供）

爱比丝首席设计师于阿克塞尔.于盖女士在做产品展示. （图片由艾比斯提供）

(责编：温庆(实习生)、王欲然)