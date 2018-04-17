中国代表呼吁采取综合措施应对武装冲突中的性暴力问题

人民网联合国4月16日电（记者 殷淼）在本月轮值主席国秘鲁的倡议下，联合国安理会16日召开题为“预防冲突中的性暴力问题”公开会，听取了联合国常务副秘书长阿明娜、联合国秘书长特别代表帕滕女士所作通报。中国常驻联合国副代表吴海涛大使在发言时表示，妇女和女童等弱势群体是武装冲突中性暴力的受害者，国际社会应采取综合举措，切实加强合作应对这一问题。

吴海涛说，当前国际安全形势仍然复杂严峻，武装冲突时有发生，恐怖主义活动猖獗，一些国家和地区的人民仍然生活在战争和冲突的阴影之下，妇女和女童等弱势群体首当其冲成为武装冲突中性暴力的受害者。中方强烈谴责并坚决反对将性暴力作为战争手段，以及任何对妇女、女童实施性暴力的行径。国际社会应采取综合举措，切实加强合作应对这一问题。

一是应推动武装冲突的和平解决，从根源上消除冲突中性暴力的滋生土壤。国际社会应坚持通过外交手段政治解决热点问题，通过谈判、斡旋和调解等方式和平解决争端。应切实落实安理会在妇女、和平与安全领域的有关决议，在推进和平进程的各个阶段，发挥妇女的独特优势，照顾其安全关切，确保妇女享有充分参与权和决策权。

二是应大力支持当事国加强能力建设，以稳定助保护，以发展促平等，切实保障妇女权益。当事国对预防和打击冲突中性暴力、保护本国妇女儿童负有首要责任。国际社会应尊重当事国主权和意愿，尊重当事国政府根据本国国情采取的各项措施，积极向当事国提供建设性帮助，增强其安全、经济、治理等方面能力建设，推动提高妇女地位，全面实现妇女赋权。

三是应坚决打击恐怖主义和跨国有组织犯罪。国际社会应坚决遏制恐怖和极端势力侵害妇女和儿童的恶劣行径，将消除冲突中性暴力同打击恐怖主义紧密结合，坚持反恐统一标准，加强国际协调。相关国家应加强边境管控和执法合作，为遭受恐怖威胁的性暴力受害者提供安全的环境和有尊严的社会氛围。

四是应确保联合国各相关机构工作形成合力。安理会应履行维护国际和平与安全的首要职责，同联大、经社理事会、建设和平委员会和联合国妇女署等机构加强协调，根据自身授权和专业特长，合作应对妇女、和平与安全领域问题。同时应加强与有关区域及次区域组织的合作，发挥其专长及独特优势，为妇女、女童创造良好的生存环境。

吴海涛表示，中方愿继续同国际社会一道，共同营造和平、安全、稳定的国际环境，为早日消除冲突中性暴力、推进全球妇女事业的不断发展做出更大贡献。

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