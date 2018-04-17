先兵后礼？西方就叙利亚展开外交攻势

与美英法三国对叙利亚动武同步，西方国家着手外交攻势，重点拉拢俄罗斯。德国总统弗兰克－瓦尔特·施泰因迈尔15日警告勿妖魔化俄罗斯，强调德国将在与俄保持对话方面发挥作用；法国外交部长让－伊夫·勒德里昂向俄方喊话，呼吁联手推动政治解决叙利亚问题。

法新社援引政治分析师的观点报道，前一段时间，西方国家看似已在叙利亚问题的解决进程中被“踢出局”。对叙动武后，西方势力希望以外交攻势重新影响叙利亚政治危机、迫使叙利亚政府回到谈判桌前。

【忙拉拢】

叙利亚时间14日凌晨，美英法打击叙利亚境内目标，遭俄方谴责。那以后，西方国家就化学武器议题再度对叙政府展示强硬态度，但不时向俄罗斯“示好”。

美国军方14日说，策划军事打击叙利亚的方案时，美方考虑了尽量减小对驻叙利亚俄罗斯军队的威胁。

法国外长勒德里昂15日在接受媒体采访时向俄方伸出橄榄枝，称“我们应该联手推动叙利亚政治进程，从而找到化解危机之道”。

德国总统施泰因迈尔呼吁德国政界人士保持与俄对话，警告“必须关注俄罗斯与西方国家之间的加速疏远”。

【寻“返场”？】

同时，西方领导人强调经由外交途径化解叙利亚危机的重要性。

英国首相特雷莎·梅说，为化解叙利亚危机，“叙利亚人的最大希望是政治途径”。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁联合国安全理事会团结一致，为“解决叙利亚的政治、化武和人道主义问题”寻找办法。

美英法三国在军事行动后起草一份联合国安全理事会决议草案，呼吁向叙利亚无障碍地提供人道主义援助，在联合国监督下实现停火，要求叙利亚政府参加由联合国主导的和平对话。

法新社以一名美国政府高级官员为消息源报道，美国政府将推动由联合国主导的对话，“推动政治解决途径，聚焦宪法改革和公正选举”。

在法国国际与战略事务研究所分析师卡里姆·比塔尔看来，西方国家这番外交攻势说明，它们寻求在军事行动后找回对叙利亚危机的影响力。“过去几周，西方势力看似已经‘出局’，而讨论叙利亚未来的是俄罗斯、伊朗和土耳其。”

本月初，俄罗斯、土耳其和伊朗领导人在土耳其首都安卡拉举行叙利亚问题峰会。这是继去年11月俄罗斯索契峰会后，三国领导人第二次面对面讨论叙利亚问题。索契峰会上，俄土伊倡议召开叙利亚全国对话大会。今年1月30日，叙利亚全国对话大会在索契举行，各方同意设立叙利亚宪法委员会，呼吁叙利亚举行选举。

【有回应】

俄罗斯方面15日谨慎回应西方国家的示好姿态。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说，就由美英法三国提交至安理会的叙利亚问题决议草案，俄方会予以研究，提示在叙利亚问题上双方难以实现妥协。

里亚布科夫同时说，俄罗斯将尽全力改善与西方国家的关系。

俄罗斯外交部分管不扩散和军备控制的官员弗拉基米尔·叶尔马科夫说：“有充分理由相信，对叙动武后，美国会期待与俄方作战略对话。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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