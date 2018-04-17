说服美军留在叙利亚？马克龙遭白宫“打脸”

法国总统埃马纽埃尔·马克龙15日接受媒体采访，为美英法空袭叙利亚的合法性辩护。他自夸在军事行动前成功说服美国总统唐纳德·特朗普，继续让美军留在叙利亚。

然而，这一宣称很快遭美国白宫“打脸”。白宫当天晚些时候发表声明，重申特朗普想让美军“尽快回家”。

【空袭“合法”】

叙利亚当地时间14日凌晨，美国、英国、法国对叙利亚发起军事行动，对叙境内多个据称是化武设施的目标实施空袭，理由是叙政府本月初在杜马镇使用化学武器。

美联社报道，马克龙15日接受法国商业调频电视台和新闻调查网站“梅地亚帕”直播专访，坚称美英法的空袭是出于国际人道主义，干预行动具有国际社会认可的“全面正当性”。

马克龙说，三国军事行动是“报复”而非“战争行为”。从“军事角度”看，行动“成功”，击中全部预定目标。法国国民议会定于16日讨论此次空袭行动。

而据俄军14日通报，三国当天共向叙利亚目标发射103枚巡航导弹，叙防空兵用苏联生产的防空武器成功击落其中71枚。

此外，新华社记者在现场确认，一处据称是叙政府化武设施的遭打击目标，实际上只是叙首都大马士革东北部拜尔宰区一处科研中心。

【白宫不给面】

美联社报道，马克龙自诩法国是外交领域和联合国最活跃的国家，他本人有意担当美国与俄罗斯缓和关系的调停人。美俄关系因疑似化武袭击以及美国内“通俄”调查等陷入冰点。马克龙定于下周访美，5月访俄。

对叙利亚未来局势走向，马克龙希望西方国家、俄罗斯和土耳其能共同参与，以外交手段找到叙利亚问题政治解决方案。

今日俄罗斯电视台报道，马克龙在采访中夸耀自己成功说服特朗普，将打击目标限制在所谓化武设施上，并让美军继续留驻叙利亚。

“10天前，特朗普总统想让美国撤出叙利亚。我们让他确信应留下来，”马克龙说，“我们让他确信，有必要长期待在（叙利亚）。”

路透社报道，这番表态很快遭白宫“打脸”。白宫发言人莎拉·桑德斯在采访播出后不久发表声明说：“美方任务没变。总统已明确希望，美军尽快回家。”

特朗普本月3日表示，他希望美军能从叙利亚撤离，将于近期作出决定。但此后他利用社交媒体“推特”发表对叙动武威胁，并于13日晚宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚军事设施进行“精准打击”。

桑德斯还在声明中说：“我们决心彻底摧毁‘伊斯兰国’，为防止它卷土重来创造条件。另外，希望我们的地区盟友和伙伴能为地区安全承担更多军事和经济责任。”（海洋）（新华社专特稿）

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