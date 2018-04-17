全面收复东古塔 叙利亚政府军将南下？

美英法三国联手打击叙利亚境内目标数小时后，叙利亚政府军宣布全面收复大马士革东郊东古塔地区。

法新社援引分析师的观点报道，现阶段由叙反政府武装重点控制的区域包括北部的伊德利卜省和南部的德拉省。如果叙政府军想要进一步扩大战果，首要目标可能是德拉。

【全面收复】

叙利亚政府军14日在一份声明中说，随着最后一批反政府武装撤离东古塔地区杜马镇，政府军现已全面收复东古塔，“所有恐怖分子都离开了杜马，整个东古塔地区的恐怖主义被清除”。

叙利亚政府通常以“恐怖分子”指代反政府武装。

2011年，叙利亚境内反政府示威逐步演变为国内冲突。东古塔是冲突期间反政府武装主要据点。

俄罗斯空军支持下，叙政府军今年2月下旬开始将东古塔地区逐步分割和包围。多个反政府武装随后与叙政府达成协议，撤离东古塔。“伊斯兰军”所占杜马成为最后据点。“伊斯兰军”本月8日与叙政府达成撤离协议。

叙政府军说，工兵部队开始清除武装分子留下的地雷和其他爆炸物，为民众返乡做准备。

2015年以来，叙政府军在战场上接连取得胜利。完全控制东古塔，意味着叙利亚政府取得自2016年收复北部重镇阿勒颇以来最大军事胜利。只是，胜利如今笼罩在叙利亚遭美英法联合军事打击的阴云下。

叙利亚时间14日凌晨，美英法协调行动，打击叙利亚境内目标。这三个西方国家对叙动武，是以杜马镇发生疑似化武袭击为借口。美国及其盟友认定叙政府动用化武。叙政府和俄罗斯则认定，化武袭击缺乏证据支撑。

【有望南下？】

一些分析师推测，叙利亚政府军的后续目标可能是南部省份德拉。

2011年3月，在西亚北非国家政局动荡的大背景下，德拉省首府德拉市爆发大规模反政府示威，迅速遍及全国，叙利亚内战拉开序幕。

大马士革战略研究中心主任巴萨姆·阿布·阿卜杜拉说：“解放东古塔意味着恢复首都大马士革及其周边区域安全。这以后，叙利亚政府军可能南下，或许意味着结束德拉省现有状况。”

巴黎政治学院教授朱利安·泰龙认为，夺回德拉的控制权对叙利亚政府而言有重要意义，因为“反政府武装控制南部边境，不利于叙政府树立有能力控制领土的形象”。

他说，收回南部边境的控制权还将给叙政府带来经济收益，那里以往是叙利亚与约旦和海湾国家之间贸易往来的中转站。

国际危机研究组织分析师萨姆·赫勒提示，夺回德拉省控制权需尽量避免与以色列陷入紧张关系，原因是德拉省靠近戈兰高地。

戈兰高地是叙西南一块狭长地带，1967年第三次中东战争中遭以色列占领。1974年，以军撤出戈兰高地东部一片区域，联合国观察员部队随后进驻并在叙以控制区之间设置非军事区。

【北部危机】

大批叙利亚反政府武装从东古塔撤出后转移至北部伊德利卜省。法新社报道，伊德利卜如今盘踞多支反政府武装和宗教极端武装，武装分子经常为争抢地盘发生冲突。

法国外交部长让－伊夫·勒德里昂15日接受法国《星期日报》采访时警告，伊德利卜现有200万人，“那里面临新一轮人道主义危机”。

法新社援引一些分析师的观点报道，叙政府军短期内寻求夺回这一北部省份的可能性不大，原因是那里武装派别林立，且伊德利卜省与土耳其接壤。（杜鹃）（新华社专特稿）

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