德国男孩挖到“宝藏”  千年前丹麦国王用品出土

人民网讯 据法新社报道，德国13岁男孩和业余考古学家挖到重要“宝藏”，可能是1000多年前传奇丹麦国王蓝牙哈拉德（Harald Bluetooth）的财物。蓝牙哈拉德曾把基督教信仰带到了丹麦。

报道称，业余考古学家熊恩（Rene Schoen）与13岁学生马拉施耐特申科（Luca Malaschnitschenko）今年1月用金属探测器，在德北鲁根岛（Ruegen island）寻找宝藏，偶然发现一块金属，起初以为是没有价值的铝片，但他们仔细检查后，才发现到这是一枚闪闪发光的银币。

当地考古部门在两人发现银币那个周末，展开了涵盖400平方公尺面积的挖掘工作，发现了据信和蓝牙哈拉德有关的“宝藏”。

蓝牙哈拉德于西元958年到986年统治丹麦。这项考古挖掘发现了编制的项链、珍珠、胸针和戒指，还有槌子及多达600枚破损的硬币，其中超过100枚可追溯到蓝牙哈拉德的年代。

主导挖掘工作的考古学家席伦（Michael Schirren ）告诉德意志新闻社（DPA）说：“这批宝藏是波罗的海南部地区单一最大的蓝牙哈拉德硬币考古发现，因此意义重大。”这项考古发现意味着，宝藏可能在西元980年代末叶被埋藏入土，与外界认知蓝牙哈拉德逃往波兰帕默瑞尼亚（Pomerania）的时期不谋而合。蓝牙哈拉德于西元987年在帕默瑞尼亚辞世。（老任）

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