韩追悼“世越”号遇难者 誓言彻查真相避免悲剧重演

据韩联社报道，在迎来“世越”号沉没事故4周年祭的16日，韩国政府举行遗体告别暨追悼会告慰304名遇难者，誓言彻查真相避免悲剧重演。

追悼会在258名遇难师生的故乡京畿道安山市的联合灵堂举行，据警方保守统计，遇难者家属、高官、朝野领袖、各地民众等7000多人前来拜祭。全体肃立默哀后，哀乐响起，全城鸣笛致哀。

韩国总统文在寅在由司仪代读的讲话中向遇难者遗属和全国人民承诺，彻底查明事故真相，在扶正打捞上岸的船体后继续搜寻下落不明者。

韩国国务总理李洛渊在悼词中指出，“世越”号惨案将韩国漠视国民生命安全的可耻一面暴露无遗，文在寅政府将时刻铭记“世越”号事故，深刻汲取教训，竭尽全力建设安全韩国。

遇难者家属代表表示，“世越”号沉没举世悲恸，救援不力举国震惊，其原因和责任须重新调查，今天的遗体告别暨追悼会不是结束，而是开始。

报道称，家属代表哽咽着说：“孩子们，对不起，我们没能保护好你们，我们这些不合格的父母一定会完成彻查事故真相建设安全社会的任务，愿你们从今以后在再无痛苦的天堂安息。”

播放追思影像后，政府代表、遗属、吊客依次献花焚香。部分遗属念着孩子的名字抱着遗像放声恸哭。当天安山市各地举行了各种形式的追悼活动。

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