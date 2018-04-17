罕见寒流“回马枪” 加拿大多伦多等地遭遇冰灾

中新社多伦多4月16日电 (记者 余瑞冬)2018年的春天对加拿大东部而言将来之不易。时至4月中旬，在“春季风暴”带来的一场罕见寒流的侵袭下，加拿大人口相对稠密的安大略省、魁北克省等地遭遇冰冻雨雪灾害。

资料图：图为加拿大民众在丽都运河冰道上滑冰休闲。 中新社记者 余瑞冬 摄

寒潮在刚刚过去的周末席卷大多伦多地区。伴着刺骨寒风，在持续约18小时的冰粒和冻雨的“浇筑”下，道路大面积结冰，冰凌挂满树枝和屋檐。有大树倒塌并砸坏房屋。

尽管气象部门已提前预警，但灾情仍难以避免。首当其冲的是交通出行受到严重影响，事故频发。由于4月初气温回暖，不少车主已将雪胎更换为四季胎。寒流的“回马枪”对他们而言实在猝不及防。记者周日看到，特别在一些上坡路面及转弯处，汽车打滑抛锚以及因失控发生事故的情况不时发生。

多伦多皮尔逊国际机场有数百架次航班取消，中央岛机场的所有航班和渡轮一度全部取消，目前尚在缓慢恢复中。

加拿大第一大城市多伦多的市政服务热线在周日一天接到超过3000宗求助电话。有媒体形容，多伦多状如“大溜冰场”。官方周一公布的数据显示，多伦多市当局已使用约7000吨融雪盐为城市路面除冰。

多伦多市长和警方发言人均在周末劝喻民众尽量呆在家中，减少不必要的出门。多伦多市政府原订周一为两支球队举行的庆祝会以及其他一些官方活动也被迫取消。大多伦多地区多所高校取消了原计划周一举行的考试。因出现冰块坠落等危险情形，国家电视塔等多伦多地标性知名景点被迫暂时关闭。

安大略省最大的电力公司在16日上午公布数字称，此次冰冻灾害期间，已发生超过200处电线杆倒塌或电线坠落，并因此造成不少区域停电。该公司出动1400名人手，已为超过30万户遭遇停电的用户恢复电力，但仍有逾8万户停电需处理。多伦多水电公司在最高峰时接到4.4万户停电报告，至16日上午仍有约1万户用户等待恢复电力。

16日，冻雨东移，继续影响首都渥太华及加拿大第二大城市蒙特利尔等地，令当地周一早高峰出行的人们吃尽苦头。

网络社交平台上的照片和视频显示，受灾地区也有人苦中求乐，穿着冰鞋甚至踩着雪橇出门。

有气象学家对媒体表示，“春季风暴”在这个时候出现并不寻常。而冻雨之后将是大雨和狂风天气，气象部门已对多地发出洪水警告。

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