蔡奇会见纳米比亚人组党代表团

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新华社北京4月16日电 （记者郑明达）中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇16日在北京会见了由总书记沙宁瓦率领的纳米比亚人组党代表团。
蔡奇说，不久前，习近平主席与根哥布总统将中纳关系提升为全面战略合作伙伴关系，规划了双方合作的宏伟蓝图。中国共产党愿与纳人组党一道，发挥执政党的政治引领优势，深化党建和治国理政经验交流，将两党友谊更好地转化为国家关系持续健康发展的强大动力。
沙宁瓦说，纳人组党期待巩固两党间兄弟般友谊，希望深入了解和学习中共执政理念。
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美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数 人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，…【详细】
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