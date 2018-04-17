蔡奇会见纳米比亚人组党代表团

新华社北京4月16日电 （记者郑明达）中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇16日在北京会见了由总书记沙宁瓦率领的纳米比亚人组党代表团。

蔡奇说，不久前，习近平主席与根哥布总统将中纳关系提升为全面战略合作伙伴关系，规划了双方合作的宏伟蓝图。中国共产党愿与纳人组党一道，发挥执政党的政治引领优势，深化党建和治国理政经验交流，将两党友谊更好地转化为国家关系持续健康发展的强大动力。

沙宁瓦说，纳人组党期待巩固两党间兄弟般友谊，希望深入了解和学习中共执政理念。

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 03 版）

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