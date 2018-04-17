金正恩观看中国艺术团演出芭蕾舞剧《红色娘子军》

本报平壤4月16日电 （记者莽九晨、赵嘉鸣）朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主16日在平壤观看了中国艺术团演出的芭蕾舞剧《红色娘子军》。

当天晚上，演出在东平壤大剧院举行，金正恩和夫人李雪主全程观看，为演员们的精彩表演不断鼓掌。

演出结束时，在全场观众的热烈掌声中，金正恩和李雪主上台同演职人员握手，对艺术家们的出色表现给予高度评价，并与大家合影留念。

随后，金正恩会见了中共中央对外联络部部长、中国艺术团团长宋涛，文化和旅游部副部长、艺术团副团长李群，中国驻朝鲜大使李进军和主要演员，对习近平总书记派出高水平的中国艺术团来朝鲜进行文化艺术交流再次表示感谢。

朝鲜劳动党中央副委员长崔龙海、李洙墉、崔辉和中央第一副部长金与正及朝鲜各界群众1500多人一同观看了演出。

应朝方邀请，中国艺术团于13日开始访问朝鲜，参加第三十一届“四月之春”国际友谊艺术节。其间，艺术团演出了两场《红色娘子军》，并将应邀出席艺术节闭幕式。14日，艺术团已演出了被誉为浪漫主义芭蕾舞代表作的《吉赛尔》，李雪主、崔龙海、金与正等出席观看。

今年3月，中共中央总书记、国家主席习近平和金正恩举行历史性会晤，达成重要共识。一个月内，中国艺术团即访问朝鲜开展艺术交流，是落实两党最高领导人共识、深化人文合作的重要举措。

朝方对中国艺术团的来访表示热烈欢迎，各媒体予以广泛关注。《劳动新闻》刊文表示，朝鲜党和政府把中国艺术家们作为最亲近的朋友予以接待。中国艺术团访朝是展现两国友好关系继承传统、巩固发展的重要契机。

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 03 版）

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