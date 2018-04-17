“中国是我实现梦想的地方”（汇聚·天下英才）

绿山城是波兰卢布斯卡省的两个省府之一，这座宁谧安逸的小城位于波兰和德国的边境，近年来吸引了很多国家的专家学者来此从事科研工作。亚美尼亚籍专家马尔季罗斯就生活在这里。他是首批获得由我国发放的外国高端人才签证的专家之一。再过不久，马尔季罗斯将启程前往中国，到中国科技大学物理学院天文系从事教学科研工作。

今年1月11日，安徽省外国专家局向马尔季罗斯博士签发了安徽首批《外国高端人才确认函》。凭借此函，马尔季罗斯可向中国驻外使领馆申请有效期在5年至10年、多次入境、每次停留180天的人才签证，其妻子和1岁的儿子也将获得有效期相同、多次入境的相应种类签证。

“从网上提交申请到收到确认函，只用了短短3小时，中国的效率让我印象深刻。”马尔季罗斯说，去年收到中国科技大学的邀请之后，他一直发愁如何为家人办理赴华签证。中国新出台的签证制度为他赴华从事研究工作解决了后顾之忧，带来了极大便利，他感到非常高兴。

1985年出生的马尔季罗斯是一名年轻的物理学专家，主要研究方向围绕宇宙晚期加速膨胀现象和暗能量的唯象物理，在国际天文物理学界研究潜力巨大。在亚美尼亚取得硕士学位后，马尔季罗斯先后在俄罗斯、德国和波兰攻读学位以及从事研究工作。

“中国在天文物理领域的创新和研究成果让人刮目相看，对科技创新的持续投入也让科研人员对中国科技发展充满信心。最近几年我读到很多中国专家发表的高质量论文，他们的水平都很高，我也希望能与他们有更多的交流和合作。”马尔季罗斯介绍说，去年他开始与中国科技大学联系赴华从事研究工作事宜，校方十分重视他的研究成果，对他的研究给予了高度肯定，仅仅两个月就批复了他来华的申请。

“找到一条合适的学术探索道路是所有学者的梦想，中国是我实现梦想的地方。”马尔季罗斯表示，中国对他最大的吸引力是生机勃勃的创造力和强大的执行力。“学术研究是不断调整、改变与适应的过程，我一直在欧洲学习和研究，希望换个环境和视角，在与中国学者的交流与合作中学到更多的知识和方法，拓展自己的科研视野。”

谈到未来在华的工作与生活，马尔季罗斯充满期待。“我的弟弟就在中国工作生活，而我还没有去过中国，但我每天都能在互联网上看到中国的新闻和故事，中国的发展速度和水平让人惊叹。”马尔季罗斯表示，近年来中国和亚美尼亚的关系越来越密切，很多亚美尼亚人前往中国工作，相信未来两国联系将愈发紧密，两国人民的友谊也将更加深厚。

“我到中国后要做的第一件事应该是去看大熊猫！”马尔季罗斯笑着说，“对我们科研工作者来说，平衡好工作和生活的关系是件很难的事。我希望在中国期间能够在科研道路上取得新发现和新成果，同时也能照顾好家人，与他们一起探索这个伟大的国家。”

（本报华沙4月16日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 03 版）

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