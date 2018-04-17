“不走的医疗队”铸就友谊丰碑（大使随笔）

50年来，中国援毛里塔尼亚医疗队用实际行动表明，两国人民始终是互利合作的好伙伴、患难与共的好朋友、情深意切的好兄弟

出任中国驻毛里塔尼亚大使以来，我多次听到当地人士讲述他们与中国医疗队的故事。

毛塔国民议会议长布伊利勒亲口对我说，他小时候家住内地，医疗条件差，是中国医生为他成功实施了头部手术；古都辛盖提的市长说，得益于中毛眼科合作中心的成立，毛塔眼疾患者不必再赴邻国乃至欧洲治疗，每人能节省数百欧元医药费；去年“光明行”义诊期间，一位白发苍苍的老太太手捧一张老照片，讲述半个世纪前她接受首批医疗队治疗的场景，向我打听当年那位“李医生”……

1968年4月11日，受中国政府委托，由黑龙江省组派的第一批医疗队抵达毛里塔尼亚，执行卫生援助任务。半个世纪以来，中国先后向毛塔派出32批医疗队、833人次医疗队员，他们以实际行动践行“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，在中毛关系史上立起一座不朽的丰碑。50年来，毛塔有无数因中国医生诊治而重燃希望的患者，有无数因医疗队的仁心妙手而免遭破碎的家庭。走在基法的大街上，只要你是中国人，无论是不是医疗队队员，都会有当地人热情地打招呼，伸出大拇指。当塞利巴比医疗分队撤离时，有当地市民不舍地放声大哭。

毛里塔尼亚位于非洲西北部，人口近430万，面积约100万平方公里，3/4的国土被撒哈拉沙漠覆盖，自然条件恶劣，经济社会发展落后。50年来，一代代中国医疗队队员牢记党和国家的重托，坚定履行使命，忍受同祖国、亲人分离之苦，经历疾病、动荡之险，克服高温、风沙之难，诊疗足迹遍布毛塔各地。在首都努瓦克肖特，中国建立起援毛塔国家公共卫生研究院，每逢重大疫情暴发，中国医生都奋不顾身地冲到第一线；在毛塔国家首都医院，中国捐赠成立中毛眼科合作中心，并以其为依托连续三年举办“光明行”眼科义诊活动，在非洲国家中绝无仅有；在内陆城市基法和塞利巴比，医疗队队员常年置身于40多摄氏度的酷热环境中，他们克服用水不便、经常停电等困难，白天在简陋的病房工作，晚上身居斗室研讨病情……

中国医疗队有效补充了毛塔医生的严重短缺，所到之处，中国医生都是绝对主力，甚至是唯一的大夫。毛塔高层多次接见医疗队，向其颁发集体或个人勋章及荣誉证书。除医护人员外，中方还向毛塔提供大量药械和多形式援助。仅首次“光明行”义诊活动，中方即投入价值400万元人民币的医疗物资；中毛眼科合作中心成立两年多来，共接诊3万多名患者；连续3年的“光明行”眼科义诊活动中，每次都会为200多位白内障患者免费实施复明手术。此外，中国医疗队还经常组织各类培训和实践活动，帮助毛塔培养医务人员，提高诊疗水平，创建人才队伍和后备力量，留下一支“不走的医疗队”。

50年来，中国援毛医疗队将爱国主义与国际主义相结合，以精湛的医术和高尚的医德，用奉献与奋斗树立起中国人民热爱和平、珍视生命的良好形象，为巩固中非与中阿友谊、推进人类和平发展作出积极贡献。他们用实际行动表明，无论国际风云如何变幻，中国人民和毛塔人民始终是互利合作的好伙伴、患难与共的好朋友、情深意切的好兄弟。

党的十八大以来，中毛关系取得长足发展，中毛卫生合作进入活跃期，越来越多的高端医疗合作项目相继落地。中毛卫生合作的深入推进恰逢其时，前景广阔。我相信，援毛医疗队将不忘初心、砥砺前行，在下一个50年中百尺竿头、更进一步，继续为毛塔民众解除病痛，为推动中毛卫生合作、深化两国人民相互了解与传统友谊作出独特贡献。

（作者为中国驻毛里塔尼亚大使张建国）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 03 版）

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